華裔家長辦環保社區壁畫展 垃圾變身藝術品

江詠嫻(中)邀請民眾利用瓶蓋、泡麵塑料袋以及其他生活垃圾等，創造兩隻鳥的作品；左為劉醇逸，右為布朗斯汀。(江詠嫻提供)

新冠疫情 爆發，口罩 成為民眾不可或缺的必需品，也帶來環境污染，皇后區公立32小學的家長教師會(PTA)共同主席江詠嫻，日前在貝賽舉辦環保社區壁畫展 (Community Mural Project)，利用瓶蓋、塑料包裝與其他生活垃圾，創作鳥類繪畫，呼籲民眾注重環保。

十多歲從香港移民美國的江詠嫻表示，她從小重視環保，七年前兒子進入32小學後，她著手在校園推廣環保計畫，開展「激活我們的花園計畫」(Activate Our Garden Program)，還在課後義務教21名學生種植花草。

因疫情爆發，江詠嫻說，學校的相關課後計畫停擺至今，她今年與市公園局合作，舉辦環保主題畫展；她說，紐約市雖是全世界最浪費的城市之一，但當地沒有一家垃圾填埋場，城市產生的百萬噸垃圾只能被送往外州，造成其他地區的環境污染，「讓孩子從小認識環保至關重要」。

江詠嫻補充，口罩成為民眾抵抗病毒的必需品之一，但街頭也隨處可見民眾丟棄的廢棄口罩，這些不可降解的垃圾，被衝進下水道，對城市環境造成新污染，「口罩也是可以回收的，但民眾不了解如何處理這些垃圾」。

江詠嫻邀請民眾利用瓶蓋、泡麵塑料袋以及其他生活垃圾等創造兩隻鳥的作品。(江詠嫻提供)

為了讓更多民眾了解環保的重要性，江詠嫻說，她日前在艾莉潭公園(Alley Pond Park)舉辦社區壁畫展，邀請社區民眾，利用瓶蓋、泡麵塑料袋、廢棄的繩子以及其他生活垃圾等，創作出兩隻小鳥的畫作，作品在公園展出。

州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)等也參與當天活動表示支持。