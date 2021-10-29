周末好去處╱鬼屋探險、兒童變裝… 萬聖節登場

兒童萬聖節 街道派對

兒童藝術博物館 (Children's Museum of the Arts)訂於31日(周日)白天為兒童舉行街道派對，參加者可以共同裝飾點綴博物館當晚參加格林威治村遊行 使用的花車，此外還可以參與魔杖製作、設計墓碑、塗刷鬼屋、臉部彩繪、兒童變裝模特展示等；參與孩童有機會於博物館的常駐藝術家共同合作創作，用來激發孩童對藝術的熱情，派對在曼哈頓春街公園(Spring Street Park)舉行，時間為12時至下午4時。

萬聖節狗狗變裝比賽

30日(周六)上午11時至下午2時，曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)內將上演一場狗狗萬聖節變裝小遊行和比賽，選出最具創意的狗狗裝扮獎，參與比賽需要花20元報名；以往每年狗狗比賽，都會有上百隻身著奇裝異服的狗狗聚集在一起爭奇鬥艷，化身郵差、囚犯、甚至妖魔鬼怪吸引眾人眼球，很多主人都會給愛狗打扮成UPS送貨司機、熱狗攤販、超級馬里奧、獅子王等角色。

燭光老鬼宅探險

吱吱作響的老門和地板，忽閃的燭光和遠處傳來的陣陣碎語，這個萬聖節不妨體驗下在曼哈頓鬧鬼老屋探險；位於4街29號的老樓屬於Tredwell家族，已經有近百年歷史，且有至少八人在這座老宅中離奇死亡；萬聖節前夕30日(周六)晚6時半至10時間，會有八場老宅探險，全程均為50分鐘，12歲以下兒童禁止入內，需要出示疫苗症，全程配戴口罩，購票可登錄https://tinyurl.com/7zryhn5z。

康尼島兒童萬聖節遊行

去年缺席的康尼島兒童萬聖節遊行今年將於30日(周六)回歸，設立「最佳團體服裝」、「最具創意服裝」、「最佳手工製作服裝」、以及「最佳整體服裝」獎，並為孩童提供身體彩繪；除變裝比賽外，還有魔術秀、充氣玩具屋、手工藝品攤位等；活動於30日上午11時舉行，地點在瑪摩利公園(Maimonides Park)，地址是布碌崙Surf大道1904號，參加變裝比賽孩童還能獲贈月神公園(Luna Park)門票，在兩小時內免費搭乘園內遊戲設施。