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周末好去處╱鬼屋探險、兒童變裝… 萬聖節登場

記者金春香整理

兒童萬聖節街道派對

兒童藝術博物館(Children's Museum of the Arts)訂於31日(周日)白天為兒童舉行街道派對，參加者可以共同裝飾點綴博物館當晚參加格林威治村遊行使用的花車，此外還可以參與魔杖製作、設計墓碑、塗刷鬼屋、臉部彩繪、兒童變裝模特展示等；參與孩童有機會於博物館的常駐藝術家共同合作創作，用來激發孩童對藝術的熱情，派對在曼哈頓春街公園(Spring Street Park)舉行，時間為12時至下午4時。

萬聖節狗狗變裝比賽

30日(周六)上午11時至下午2時，曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)內將上演一場狗狗萬聖節變裝小遊行和比賽，選出最具創意的狗狗裝扮獎，參與比賽需要花20元報名；以往每年狗狗比賽，都會有上百隻身著奇裝異服的狗狗聚集在一起爭奇鬥艷，化身郵差、囚犯、甚至妖魔鬼怪吸引眾人眼球，很多主人都會給愛狗打扮成UPS送貨司機、熱狗攤販、超級馬里奧、獅子王等角色。

燭光老鬼宅探險

吱吱作響的老門和地板，忽閃的燭光和遠處傳來的陣陣碎語，這個萬聖節不妨體驗下在曼哈頓鬧鬼老屋探險；位於4街29號的老樓屬於Tredwell家族，已經有近百年歷史，且有至少八人在這座老宅中離奇死亡；萬聖節前夕30日(周六)晚6時半至10時間，會有八場老宅探險，全程均為50分鐘，12歲以下兒童禁止入內，需要出示疫苗症，全程配戴口罩，購票可登錄https://tinyurl.com/7zryhn5z

康尼島兒童萬聖節遊行

去年缺席的康尼島兒童萬聖節遊行今年將於30日(周六)回歸，設立「最佳團體服裝」、「最具創意服裝」、「最佳手工製作服裝」、以及「最佳整體服裝」獎，並為孩童提供身體彩繪；除變裝比賽外，還有魔術秀、充氣玩具屋、手工藝品攤位等；活動於30日上午11時舉行，地點在瑪摩利公園(Maimonides Park)，地址是布碌崙Surf大道1904號，參加變裝比賽孩童還能獲贈月神公園(Luna Park)門票，在兩小時內免費搭乘園內遊戲設施。

萬聖節 遊行 博物館

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