LET'S PLAY 殭屍、怪物、女巫 紐約萬聖夜出沒

今年格林威治村萬聖節遊行將盛大回歸，圖為2019年遊行照片。（本報檔案照）

周日(31日)就是萬聖節 。時隔兩年，紐約地區各大萬聖節遊行 和好玩活動本周末悉數回歸，伴隨疫情逐步得到控制，很多民眾已經按捺不住激動，對這一狂歡周末充滿期待，今年的萬聖節活動除了重頭戲、經典格林威治村萬聖節遊行外，還有各類適合不同年齡段民眾的精彩活動，如南瓜雕刻、恐怖老宅鬼屋行、兒童萬聖節活動、狗狗變裝比賽、萬聖夜免費電影、南瓜拱門經典拍照打卡等。

今年的萬聖節，風靡美國的韓國熱門劇集「魷魚遊戲」服裝走紅。(劉大琪提供)

格林威治村萬聖節遊行，你去過了嗎。（本報檔案照）

格林威治村萬聖節遊行

全美最大的萬聖節慶祝活動、被列為「死前一定要做的100件事之一」的格林威治村萬聖節遊行，訂於31日晚(周日)7時熱鬧登場，今年主題有兩個，分別為「讓我們玩耍」(LET'S PLAY)和「大家一起來」(All Together NOW)；在繼去年因疫情未能如往年一樣盛大舉行後，今年主辦方和民眾都使出全身氣力，預計將為紐約市 復甦再添濃墨重彩一筆。

紐約萬聖節遊行活動將展開。（本報檔案照）

每年該遊行都會有上萬人參加，遊行隊伍中更是有超過5萬個殭屍、骷髏、女巫、機器人和各路鬼怪形象的道具和主辦方成員扮演的角色；今年的特別之處還在於特別邀請全是兒童提交繪畫作品，選中的作品將用來創作遊行使用的大型玩偶，遊行領隊為喜劇演員Randy Rainbow，感謝他在疫情期間持續為世界帶來歡樂。

當晚參與遊行者6時半從第六大道與堅尼路(Canal St.)交口集合，參與者必須裝扮，7時起沿第六大道一路向北行進至16街，至晚9時左右結束；NY1電台將從晚8時起直播遊行。

紐約地區各大萬聖節遊行和好玩活動。（本報檔案照）

274個南瓜雕刻作品登場

布碌崙卵石丘(Cobble Hill)社區為迎接萬聖節，在Kane Street和Strong Place沿街的柵欄頂端安置274個各具特色的雕刻南瓜作品，這些雕刻由該社區民眾和藝術家Jane Greengold完成；Greengold從1998年起就與朋友發起這項活動，從最初只自己雕刻南瓜，到如今接收卵石丘居民的作品，來共同慶祝萬聖節；節日當晚，大家可以在觀賞圖案各異的南瓜雕刻作品同時，帶孩子一同敲門討糖(Trick or Treat)。

數百個南瓜打造拱門

曼哈頓南街海港17號碼頭的著名南瓜拱門今年回歸，整個拱門由真正的南瓜、樹葉和藤枝製作而成。（取自Pier 17官網）

曼哈頓南街海港17號碼頭的著名南瓜拱門今年回歸，整個拱門由數百個南瓜、樹葉和藤枝製作而成，拱門背後就是布魯克林大橋，非常適合拍照和打卡留念，拱門會展出至11月8日，地點在Heineken Riverdeck。

在欣賞完拱門後，還可以去南街海港挑選餐廳，附近還有著名時尚攝影師Bill Cunningham的展覽。

此外在萬聖節周末，南街海港還會有與喜士打街集市(Hester Street Fair)共同舉辦的市集，市集主題為萬聖節，會有服裝比賽和彩繪南瓜活動，參觀者還可以到Fulton Stall Market購買本地農產品和蘋果汁等秋季特色食物；另外街道派對還有現場音樂、面部彩繪等。

格林威治村萬聖節遊行。（本報檔案照）

萬聖豐收節 狗狗變裝秀

30日(周六)中午12時至下午5時，皇后區長島市蘇格拉底雕塑公園(Socrates Sculpture Park)內將舉辦年度萬聖節豐收節，其中兩點有Rocky Horror狗狗秀，這也是紐約市第二大狗狗變裝比賽；除了狗狗比賽，豐收節上還會有南瓜雕刻比賽，以及紙棕櫚葉製作工作坊，以及現場爵士樂表演。

萬聖夜來看免費電影

31日晚，布碌崙Powers Street Garden將舉行免費萬聖夜電影之夜，在靜謐的花園內觀看恐怖電影將是種別樣體驗，時間為晚6時至8時，現場提供糖果、蘋果汁和其他萬聖節相關有趣物件，地點在276 Powers Street。