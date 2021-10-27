美國華人奮鬥史圖片展 紐約3地舉行

美國華人奮鬥史圖片巡迴展在紐約哈佛俱樂部開幕。(主辦方提供)

「美國華人 奮鬥史大型圖片實物展」日前在紐約 哈佛俱樂部開幕，紐約台山鄉親會、哈佛財智集團和聯合國太極學會等主辦單位，以大量真實圖片和文物，展示了1785年至今華人華僑在美國的血汗史、奮鬥史和成就史。

展覽發起人、美國冲蒌同鄉總會主席麥德森表示，早期來美華工絕大多數來自廣東珠三角地區，其中60%來自台山，40%自來台山周邊，直到1965年，仍有「美國華人半台山」一說，台山話一度成為美國華人社會通行的語言；至今台山在海外的130萬人中，有70萬在美國，疫情期間華人在美國頻遭歧視，讓更多人了解華人在美發展史不容忽視。

美國華人奮鬥史圖片巡迴展在紐約哈佛俱樂部開幕。(記者張晨／攝影)

哈佛財智集團創始人李艷春表示，從1785年有紀錄華人登陸美國以來，到2021年已經有236年的歷史，500多萬在美國的華人華僑，生活和奮鬥在美國政界、商界、藝術界，很多優秀華人進入主流社會，如陳香梅、趙小蘭、駱家輝、孟昭文等，為美國社會和經濟發展，美中兩國人民友誼作出貢獻。

展覽展出了20多張原始圖片和幾十件實物展品，真實寫照了200多年來華人華僑在美國艱苦奮鬥的歷史過程，向更多人展示華夏兒女不屈不撓的精神，也激勵後來者繼承傳統。

此次連展將在三個地方舉行，第一站於25日在曼哈頓哈佛俱樂部，第二站於26日在布碌崙翠園酒家後大廳，第三站於27日至31日在曼哈頓勿街76號四樓美中文化產業中心。