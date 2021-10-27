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關懷失讀症 電影五彩繽紛11/3免費放映

記者張心／紐約報導
聚焦失讀症兒童的勵志影片「五彩繽紛」獲得基督教角聲佈道團、紐約市人權局、紐約勵馨婦幼關懷中心和社區包容與發展中心等非營利組織支持。（記者張心／攝影）
聚焦失讀症兒童的勵志影片「五彩繽紛」獲得基督教角聲佈道團、紐約市人權局、紐約勵馨婦幼關懷中心和社區包容與發展中心等非營利組織支持。（記者張心／攝影）

曾憑藉執導「西洋鏡」一片獲得台灣金馬獎的華裔導演胡安，2020年推出聚焦失讀症(或稱閱讀障礙)兒童的勵志影片「五彩繽紛」(Confetti)，一經播出即成為紐約市府宣傳片，日前啟動千家社區放映運動，獲得基督教角聲佈道團、紐約市人權局、紐約勵馨婦幼關懷中心和社區包容與發展中心等非營利組織支持，將於11月3日下午7時在法拉盛舉辦免費放映活動。

「五彩繽紛」主要講述了一位中國小鎮普通家庭的母親，發現七歲女兒患有「失讀症」，不能如其他孩子一樣正常讀寫及學習後，經過慎重思考將女兒帶來美國，尋找治療與改善的機會，在異國他鄉經過重重磨練後，發現女兒身上獨有的天賦。

「全世界有20%的人群患有失讀症，但是卻鮮少有人知道這個疾病，這或許是人類最大的祕密。」導演胡安表示，她在得知女兒罹患失讀症後，才開始關注這個被遺忘的群體，後來經過幾年採訪和拍攝將這個群體展示在鏡頭下，希望人們能夠為患病者黑暗的世界「打開一盞燈」，「兩個月前我們啟動了千家社區放映運動，得到了上百家社團的響應，我們希望靠大家的努力，將影片推到全美國的社區，讓需要特殊幫助的孩子們得到重視和保護。」

聚焦失讀症兒童的勵志影片「五彩繽紛」獲得基督教角聲佈道團、紐約市人權局、紐約勵馨...
聚焦失讀症兒童的勵志影片「五彩繽紛」獲得基督教角聲佈道團、紐約市人權局、紐約勵馨婦幼關懷中心和社區包容與發展中心等非盈利組織支持。（記者張心／攝影）

基督教角聲佈道團作為首批相應的社團，負責人陳熾牧師表示，社區對待特殊兒童應該付出更多的愛，盡心盡力為每個人生命中的獨特而歡呼。紐約市人權局東亞社區領袖顧問馮郁雯說，市府很重視需要特殊關懷的群體，會為此提供更多住房和工作上的扶持和幫助。

「我們在過去幾年的社區工作中，發現有特殊兒童的家庭，夫妻之間容易產生更多的衝突和矛盾，最終撫育特殊兒童的重擔都會落在母親身上。」紐約勵馨婦幼關懷中心主任劉元芬表示，每個孩子都有來到人間的特殊意義，只是因為人們缺乏對特殊症狀的了解而造成誤會。社區包容與發展中心代表夏瑋也贊同，表示該電影確實發出了所有人的心聲，應該有更多的社區人士幫助特殊兒童利用當前的教育資源和服務系統。

「五彩繽紛」訂於11月3日下午7時在法拉盛角聲使命中心(156-03 Horace Harding Expressway, Flushing, NY 11367)免費放映，歡迎民眾致電(718)799-8213索取電影票。

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