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爭債務減免…亞裔出租車司機絕食 議員力挺遭捕

記者張心／紐約報導
亞裔計程車司機在市府前絕食，爭取債務減免。（取自NY Taxi Workers推特）
亞裔計程車司機在市府前絕食，爭取債務減免。（取自NY Taxi Workers推特）

繼在市府前遊行抗議一個月後，紐約市租車司機們日前開啟絕食行動，加大力度爭取出租車牌照(Taxi Medallions)債務減免；市第36選區州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)為紀念因債務危機而自殺的九名出租車司機加入絕食陣營，但在25日下午被警方以阻礙道路通行為由拘捕。

「我是南亞人，參加抗議的94%出租車司機是亞裔，全市40%的出租車執照持有者是南亞移民，我必須為同胞們發聲。」曼達尼表示，根據紐約出租車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)統計，全市2萬1000名出租車司機背負超過55萬元的牌照債務，在新冠疫情和網約車的雙重打擊下已無法生存，近年有九名司機因此自殺，九天的絕食計畫，每天悼念一名殞命的司機。

「我弟弟曹耀明就是自殺司機中的一員。」63歲的華裔出租車司機曹理查(Richard Chow，音譯)帶著高血壓和糖尿病在市府前絕食抗議，「我們別無選擇」，他回憶2009年曹耀明懷抱「美國夢」，以70萬元高價獲得出租車牌照，「他當時覺得這是安全的投資，因為他非常相信這座城市。」

不料因為網約車的影響，出租車牌照價值逐年下滑，致使曹氏兄弟二人背負了數十萬元的債務，每月卻只能領到近乎最低工資的收入；曹理查說，「我弟弟不堪重負，最終在2018年自殺。」

出租車司機希望市長白思豪能夠批准紐約出租車工人聯盟的最新方案，即貸款方將司機的貸款金額減至最高償還14萬5000元，每月還債金額不超過800元，這意味著市府將為此花費9300萬元。對比當前市府正在施行的計畫，即為獲得批准的出租車司機提供20萬及以上的債務減免，每月還債金額為1500至1600元，為此市府花費6500萬元。

「當前的計畫並不適用於所有司機，我就沒能通過審核。」參加絕食的26歲出租車司機Kuber Sancho Persad表示，他2016年從亡故的父親手中繼承了60萬元出租車牌照債務，全職開車供養生病不能工作的母親，政府的扶持計畫並不能幫助像他一樣的司機們。

市主計長斯靜格(Scott Stringer)和國會參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)認為，紐約出租車工人聯盟的最新方案於財政上並無不妥，他們支持白思豪批准債務減免計畫。大批參與絕食的出租車司機們，表示無法預期當前抗議活動會持續多久，但會堅持到市府通過他們的訴求方案。

亞裔計程車司機在市府前絕食，力爭債務減免；華裔司機不缺席。（取自NY Taxi ...
亞裔計程車司機在市府前絕食，力爭債務減免；華裔司機不缺席。（取自NY Taxi Workers推特）
亞裔計程車司機在市府前絕食力爭債務減免，前排右一為曼達尼。（取自NY Taxi ...
亞裔計程車司機在市府前絕食力爭債務減免，前排右一為曼達尼。（取自NY Taxi Workers推特）

租車 紐約市 貸款

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