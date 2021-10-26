健美先生林樹清 奪奧林普亞大師組冠軍

林樹清日前摘得2021年奧林普亞大師組的冠軍與重量級季軍的頭銜。(林樹清提供)

今年48歲的林樹清，少年時對健身 產生濃厚的興趣，期間曾為生計經商，因對健身充滿熱情，他最終成為一位職業健美選手，六年前移民來美後，參加過多項賽事，日前獲得「奧林普亞先生」(Mr. Olympia)大師組的冠軍與重量級季軍；他希望鼓勵更多華裔強身健體，改變華裔「瘦弱」的刻板印象。

林樹清摘得2021年奧林普亞大師組的冠軍與重量級季軍的頭銜後，接受本報採訪時，他表示，17歲時，他因良好的身體素質被體育老師發掘，鼓勵他通過俯臥撐和引體向上等徒手運動來雕塑身材，讓他對健身產生興趣。

由於當時中國 剛剛打開國門，林樹清說，大部分民眾對於健身並不了解，市場上根本買不到蛋白粉等健身產品，他只能通過書籍學習相關知識，注意營養搭配，保持身材，「走了很多彎路」；他回憶，起初選擇健身行業時，家人不理解，他也為生計進入外資公司工作，後來又幫家中打理生意。

但隨著林樹清在中國健美賽事嶄露頭角，家人逐漸被他對這份職業的熱情打動，支持他從事這份事業；他於2012年首次前往美國 ，代表香港隊參加阿諾德經典賽(Arnold Classic)，成為首位闖入決賽的華人，2015年他代表中國隊再戰，同年申請傑出人才綠卡，成功移民，定居紐約。

林樹清日前摘得2021年奧林普亞大師組的冠軍與重量級季軍的頭銜。(林樹清提供)

來美參加賽事後，林樹清表示，他發現了自己在專業領域的競技差距，隨後著手訓練，並於2017年獲得美國東海岸健美錦標賽總冠軍，去年奪得阿諾德經典賽重量級總冠軍。

林樹清說，他堅持參加健美比賽已23年，是這份愛好改變了他的生活習慣，幫助自己變得更加自律；他表示，因外族裔對華人「瘦小」的刻板印象，導致不少人在校園與社會上受到欺凌，他希望通過推廣健身，幫助更多人健身塑型，打破這種錯誤的傳統印象，「年輕一代正在改變」。