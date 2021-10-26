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首見亞裔模特 慈善時裝秀張燁晗驚豔

記者顏嘉瑩／紐約報導
張燁晗日前為慈善時裝秀走秀，為該品牌首度使用的亞裔面孔模特兒。(張燁晗提供、Hideki Aono攝影)
張燁晗日前為慈善時裝秀走秀，為該品牌首度使用的亞裔面孔模特兒。(張燁晗提供、Hideki Aono攝影)

由美國導盲犬基金會和知名時裝設計師Anthony Rubio的慈善時裝走秀，日前在長島貝斯佩奇高爾夫球俱樂部舉辦；該品牌今年首度使用亞裔面孔的模特，請來前中國國家游泳隊退役運動員張燁晗(Teresa Cheung)為他們走秀，吸引了眾人目光。

該慈善時裝走秀以募款為目的，將全部捐給導盲犬基金會；該基金會自1946年以來，向盲人或視力受損的人以及在國外服役的退伍軍人免費提供導盲犬和導盲訓練，去年於慈善時裝走秀活動上，籌得13.7萬元。

時裝設計師Anthony Rubio為紐約時裝周官方設計師，以為寵物設計服裝而聞名，同時也是女裝設計師和動物倡導者；日前的活動共有來自全美各地的慈善家、政治家、著名設計師和愛狗人士近500人出席，並由14名時裝模特和14隻導盲犬基金會的狗，穿上最新一季的服裝，向公眾展示。

張燁晗日前為慈善時裝秀走秀，為該品牌首度使用的亞裔面孔模特兒。(張燁晗提供、Hi...
張燁晗日前為慈善時裝秀走秀，為該品牌首度使用的亞裔面孔模特兒。(張燁晗提供、Hideki Aono攝影)

其中前中國國家游泳隊退役運動員、國家級運動健將，曾多次獲全中國游泳錦標賽冠軍的張燁晗，則為該品牌首次雇用的亞裔模特。

對於能夠參與該活動，張燁晗感到很榮幸也很開心；她表示，從運動員跨足到時裝界不容易，但她仍堅持展現自信的台風和愉悅的笑容，也獲得全場觀眾的熱烈掌聲。

張燁晗日前為慈善時裝秀走秀，為該品牌首度使用的亞裔面孔模特兒。(張燁晗提供、Hi...
張燁晗日前為慈善時裝秀走秀，為該品牌首度使用的亞裔面孔模特兒。(張燁晗提供、Hideki Aono攝影)

希望能藉由自己的曝光，為華裔、亞裔模特爭取更多舞台機會的張燁晗表示，該品牌過去雖沒有使用亞裔模特，但她相信種族更多元的時裝走秀為趨勢，而憑藉著自信及專業態度，讓更多品牌使用亞裔模特並非難事；她也正在將自己的經歷，寫成書籍，藉此鼓勵更多在美的華裔女性，應更有自信的勇於嘗試、改變。

亞裔 中國 游泳

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