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林肯中心室內樂協會訪台演出 2紀錄片播出

記者顏嘉瑩／紐約報導
林肯中心室內樂協會分別於2019年和去年到台灣舉辦巡演，近日該協會將訪台內容製成紀錄片播映。(林肯中心室內樂協會提供)
林肯中心室內樂協會分別於2019年和去年到台灣舉辦巡演，近日該協會將訪台內容製成紀錄片播映。(林肯中心室內樂協會提供)

紐約林肯中心室內樂協會(The Chamber Music Society of Lincoln Center, CMS)，分別於2019年和去年，到台灣舉辦巡演，近日該協會以紀錄片的方式，將訪台演出的片段、幕後畫面以及訪談內容，剪輯成影片，和古典音樂頻道Violin Channel合作播出。

該紀錄片呈現去年12月音樂家吳菡(Wu Han)、林品任(Richard Lin)一行六人的幕後精采畫面及音樂家的訪談；小提琴家林品任表示，室內樂在亞洲有很大的發展潛力，希望帶給觀眾更多聆聽的經驗。

此次公布的兩部影片，內容分別是2019年在高雄衛武營國家藝術文化中心的音樂會，演出的音樂家包括吳菡、David Finckel、黃俊文( Paul Huang)、Arnaud Sussmannd及Paul Neubauer，影片由台灣公共電視拍攝；以及吳菡、Kristin Lee、林品任、Yura Lee、Matthew Lipman、Dmitri Atapine及Keith Robinson，在去年12月疫情期間台灣行的紀錄影片，除了感受登台現場演出的振奮，音樂家也到金華國中、東吳大學舉辦講座，還記錄了音樂家到奇美博物館與世紀名琴相遇的精采畫面。

更多影片播映資訊可洽紐約林肯中心室內樂協會，網址為https://reurl.cc/em3AjK；古典音樂頻道Violin Channel官網網址為https://reurl.cc/NZA9zk。

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