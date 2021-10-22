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應對氣候變遷 紐約投資環保370億

記者和釗宇／紐約報導
白思豪(中)、斯靜格(左)、歐凱秀-柯提茲(右)聯合宣布，紐約市三大養老金計畫將投資至少370億元給環保公司。（市長辦公室提供）
白思豪(中)、斯靜格(左)、歐凱秀-柯提茲(右)聯合宣布，紐約市三大養老金計畫將投資至少370億元給環保公司。（市長辦公室提供）

為應對氣候變遷，市長白思豪(Bill de Blasio)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)、紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)21日聯合宣布，紐約市三大養老金計畫將投資至少370億元給環保公司，並大幅縮減對使用化石燃料公司的投資，目標是到2040年之前，在其投資標的內實現淨零排放。

白思豪表示，氣候變遷已經給紐約市的生存帶來威脅，「我們所剩的時間已經不多，這應該讓我們有緊迫感，將一切努力和精力投入一個共同的目標。」

此前，紐約市府員工退休系統(New York City Employees’Retirement System)和兩個教師養老金計畫已經投票同意，到2040年之前讓其投資標的實現淨零排放，並在2025年之前對環保公司的投資額度達到80億元，2035年則達到370億元。

市長養老金和投資辦公室(Mayor's Office of Pensions and Investments)主任阿德勒(John Adler)表示，環保公司的業務應包括可再生能源、節能、電動車、碳捕獲技術等減輕溫室效應的技術；以上三大養老金系統今年1月就曾投票，決定減持40億元的化石燃料相關公司的股票，斯靜格表示，這一目標在今年12月就將實現。

白思豪和斯靜格則將這一行動歸功於歐凱秀2019年提出的「綠色新政」(Green New Deal)法案；歐凱秀則表示，目前拜登總統的應對氣候變遷法案在華府遭遇阻力，紐約市三大養老金的決定給她帶來好消息，「今天的宣布顯示，華府之外，出抵禦氣候變遷已經有很多行動；剝離對化石燃料公司的投資並投資環保公司，正是我們當下需要做的。」

紐約市 投資 氣候變遷

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