強制接種令恐致清潔工短缺 影響收垃圾

清潔局長葛雷森擔憂強制接種令將導致人手不足，影響收取居民生活垃圾。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)此前頒令，要求所有市府員工到本月底必須接種一針，沒有定期檢測選擇，違者將被休無薪假；數據顯示，市清潔局目前的接種率只有六成，清潔局長葛雷森(Edward Grayson)擔憂強制接種令將導致人手不足，影響收取居民生活垃圾。

葛雷森在接受PIX11採訪時表示，清潔局有近1萬名員工，其中僅有約6200人已經接種，占總員工數量的63%；儘管他表示，預計強制接種令將促進更多員工接種，但仍警告若仍有相當數量員工拒絕接種，紐約市 的清潔工作 可能被耽誤。

當被問到市清潔局是否對人手不足做出應對預案時，葛雷森表示，在疫情高峰期，清潔局四分之一的人手一度不能工作，但在這種情況下仍通過加班、增加每班時間確保了工作正常運轉；他還表示，清潔局將盡可能確保所有員工能獲得接種機會。

葛雷森說，一些拒絕接種的員工可能會直接辭職或退休，但他也表示，這樣可以讓一些團隊更有凝聚力、對崗位更加盡忠職守；「我認為我們將繼續與員工溝通，清潔局的員工都是英雄，尤其是一線員工；他們希望每天都到崗，風雨無阻；為應對今年冬季的鏟雪工作，我們已經培訓了超過5000名員工，我們將也將繼續招聘，確保人手夠用。」

市府的強制接種規定將於11月1日生效，未接種者將被強制休無薪假，直到提供疫苗 接種紀錄為止；同時，從即日起至10月29日(新規生效前的最後一個工作日)，所有接種第一針疫苗的市府員工都能領取500元的獎勵；強制接種令預計將影響超過16萬名尚未被強制接種令覆蓋的市府員工，目前已有71%的市府員工至少接種一針。