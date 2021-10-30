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周末好去處／布碌崙大橋公園豐收節、澤西市啤酒節

記者顏嘉瑩／整理

布碌崙大橋公園豐收節

第11屆的布碌崙(布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)，訂於23日(周六)舉辦，以慶祝秋天豐收季的到來。該活動將有各種適合全家參與的活動、運動、手工藝品製作、草地遊戲，以及說故事等，現場也將會有DJ撥放音樂，讓民眾能在河濱享受豐富的活動並體驗秋天的氣息。該活動於23日上午11時至下午3時舉辦，所有活動免費，地點在布碌崙(布魯克林)大橋公園六號碼頭處，更多活動內容及時間，可上網頁https://bit.ly/3n8VRdH查詢。

法拉盛草原可樂娜公園慶萬聖節

皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)訂於23日(周六)舉辦「驚悚10月」活動，慶祝萬聖節的到來。雖主題為「驚悚」，但現場活動卻適合家長帶著孩子參加，現場將有各種合家歡活動，像是南瓜田找南瓜、手工DIY、園遊會遊戲等。其中南瓜田找南瓜活動，將允許每個參加的孩子帶一顆南瓜回家，發揮各種創意替南瓜彩繪或雕刻。該活動全程免費，地點在法拉盛草原可樂娜公園Playground for All Children，時間中午12時至下午3時，詳情請見網頁https://on.nyc.gov/3DY2iHc。

●澤西市啤酒節

新澤西的澤西市(Jersey City)訂於23日(周六)舉辦本年度最大規模的啤酒節，現場將有超過150不同風格的精釀啤酒試喝，其中也包括多間新澤西當地的釀酒廠，還有現場音樂、娛樂活動、食物和各種互動遊戲。由於過去在紐約市也舉辦過多次啤酒節，但主辦方表示，民眾可以一邊享用啤酒，一邊欣賞紐約天際線，即便過去曾參加啤酒節，此次也可以開車或乘車前往。活動時間為下午1時至晚9時30分，更多資訊請瀏覽網頁http://www.jerseycitybeerfest.com/。

●阿斯托利亞兒童萬聖節變裝派對

位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)的阿斯托利亞公園，訂於23日(周六)舉辦兒童變裝派對，與孩子提早慶祝萬聖節。去年受到疫情，孩子無法出門討糖或參加變裝活動，主辦方表示，今年特別提前慶祝，讓孩子有更長的時間享受萬聖節。當天將有兒童布偶秀、音樂表演、氣球藝術、兒童手部刺青彩繪，還有萬聖節高蹺等免費活動。活動於23日下午1時至4時，地點在阿斯托利亞公園大草坪，更多資訊請見網頁https://on.nyc.gov/3jkief7。

萬聖節 布碌崙 法拉盛

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