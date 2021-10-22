紐約冬季燈展回歸 3展場多個主題 夢幻吸睛

紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供)

年底節日季即將到來，從本月起到明年1月，紐約冬季燈展(NYC Winter Lantern Festival)將在紐約市 及周邊舉辦三場大型燈光展，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會，適合各個年齡層民眾前往參觀，徜徉在充滿著燈海的夢幻世界中。

第三屆紐約冬季燈展將在本月底陸續回歸至明年1月9日，由紐約活動與娛樂(New York Events & Entertainment)以及海天文化聯合舉辦；該燈展在2019年曾經是中國駐紐約旅游辦事處旗艦項目，同時也是紐新航港局(The Port Authority of New York and New Jersey)公共藝術項目之一。 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供) 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供)

紐約冬季燈展每年都能夠吸引來自紐約市、新澤西州甚至全世界數十萬名遊客前往參觀，不過去年受到疫情影響，冬季燈展取消，今年順利回歸後，將提供50組、數千個手工製作的中國傳統花燈，並分為三個不同場地和主題，除了各式花燈裝飾，也為來自世界各地的遊客提供現場表演與美食。 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供) 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供)

在史泰登島舉行的燈展，占地八畝，以「逃離現實」(Escape)為主題，讓民眾進入燈展，就有如進入夢幻世界一般，忘卻現實世界的煩惱、盡情玩樂；其中今年重頭戲、掛滿彩燈的300呎「星光隧道」最令人屏息，預計將成為熱門打卡景點。 在史泰登島的展區，將有長達300呎的「星光隧道」。(紐約冬季燈展提供)

史泰登島的燈展將在溫港文化中心植物園(Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)舉辦，地址為Richmond Terrace 1000號；入場門票為17元至25元不等；今年舉辦時間是10月29日(周五)至2022年1月9日，其中10月29日至12月23日將在周五至周日開放，之後將每日開放直至2022年1月9日，每日開放時間為下午4時30分至晚間9時30分。 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供) 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供)

皇后區「農場之夜」

從未想過農場也能如此五彩絢麗！將在皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)舉辦的「農場之夜」，將平凡無奇的農場打造成一個光芒四射的燈光綠洲。

為符合「農場之夜」，主辦方將各種節日燈飾和手工製作的燈籠，打造成農場常見的花朵、拖拉機和各種農場動物等，歡迎民眾與朋友家人一起進入這個如夢似幻、令人難忘的色彩世界。

舉辦「農場之夜」的皇后區農場博物館，地址為Little Neck Pkwy 73-50號；舉辦時間為11月25日(周四)至明年1月9日，在12月23日前將僅在周四至周日開放，之後每日開放直至2022年1月2日，每日開放時間為下午4時30分至晚9時30分。 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供)

與其他兩個展場不同，長島的「蟲蟲之夜，駕車探險」為首次在紐約冬季燈展中出現的沉浸式開車遊園規畫，民眾可以帶著一家大小，以「開車遊園」的方式在面積達20畝的園區裡穿梭、欣賞充滿創意的各種絢彩燈飾。

主辦方表示，長島的展場將有各種節日燈飾、投影地圖，以及花卉、昆蟲、動物的手作燈籠，由於入園採一車一票的方式，主辦方也說，「歡迎民眾在車裡載滿朋友和家人，一起到園區感受前所未有的體驗。」 長島展區今年推出首次駕車遊園體驗。(紐約冬季燈展提供)

「蟲蟲之夜，駕車探險」的舉辦地點在長島納蘇郡藝術博物館(Nassau County Museum of Art)，地址長島Roslyn的Museum Drive 1號；入場門票為每輛車35元至50元不等，12月24日起的節日季為每台車60元，不開放商業卡車、貨車和巴士進入；時間為22日(周五)至明年1月9日，12月9日前為每周四至周日開放，12月16日至明年1月2日為每日開放，開放時間為下午5時至晚10時。 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供) 紐約冬季燈展今年回歸，除了有超震撼的全息投影技術，還有沉浸式的不同主題花燈園遊會。(紐約冬季燈展提供)

更多紐約冬季燈展三場活動詳細信息、開放時間及購票，請登錄網站https://www.nycwinterlanternfestival.com查詢。