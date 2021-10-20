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世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11/10截件

紐約訊
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。(主辦方提供)

為鼓勵華人學子發揮想像力及創造力，世界日報美國味全公司將共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽，進行創作。本屆比賽主題為「我的校園新生活」。新冠疫情影響美國學生已經許久，相信對於迎接新學期的大小朋友來說，在回歸校園這一點會感觸頗多，對於疫情下的校園新生活更是有著不同的想法與心得。藉由本次活動的舉辦，希望讓孩子們能透過畫筆描繪自己在疫情下的校園生活，進而盡情發揮他們的繪畫水平、想像力與藝術天份，也讓本屆繪畫比賽活動顯得更有意義。

今年的比賽將依年齡分成五組，分別為：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高或14吋寬X11吋高)設計作品，競賽主題為「我的校園新生活」。本屆比賽採取線上(數位)投稿，詳情請瀏覽活動官網：bit.ly/wcwj21。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，每年都有大量作品參賽。(主辦方提供)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，每年都有大量作品參賽。(主辦方提供)

若選擇郵寄投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），於2021年11月10日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)即可參賽，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200元，第二名可得160元，第三名可得120元，佳作獎可得60元，所有優勝作品也將公布於世界日報及世界新聞網。收件截稿日期為2021年11月10日(周三)，評選結果將於11月底之前在世界日報及世界新聞網公布。

所有得獎作品除刊登在世界日報上，也將於12月1日至12月31日在活動官網進行線上展覽。欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站 bit.ly/wcwj21電洽：(718)746-8889轉分機6309，洽詹先生。

世界日報 疫情 美國

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