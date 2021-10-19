莫德納、嬌生補強針最快本周批 紐約準備就緒

市府表示，莫德納和嬌生補強針預計最快本周內批准使用。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)18日表示，新冠疫苗 補強針大規模接種即將開始，市府正在積極準備；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，莫德納 (Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)補強針預計最快本周內批准使用。

目前聯邦政府僅批准了輝瑞 (Pfizer)補強針投入使用，完整接種兩針輝瑞新冠疫苗六個月後的民眾可選擇接種補強針，有資格接種補強針包括65歲以上長者、18到64歲間的基礎病患者、免疫缺陷患者以及從事染疫風險較高職業的人員；目前全市已有16萬8000人接種輝瑞補強針。

白思豪並未透露完整的補強針接種計畫，但暗示市府將採用與過去類似的手段，包括公共宣傳和推出接種激勵措施；「我們正在做好迎接補強針的準備，確保所有接種點在補強針獲得批准時已經做好物資準備，一旦聯邦政府公布更多接種指示，我們就會馬上為市民提供相關信息。」

喬克西也表示，市衛生局也在日夜不停地籌備補強針接種事宜，預計聯邦疾病防治中心(CDC)預計最早周五將批准莫德納和嬌生疫苗補強針投入使用，莫德納補強針的適用範圍將與輝瑞相同，接種嬌生第一針滿兩個月的民眾可選擇打補強針。

不過，目前聯邦政府仍未批准多款疫苗混打的做法；但18日也有媒體報導說，FDA有可能允許混打，但不會作出推薦。喬克西表示，希望打補強針的民眾，也應選擇和自己之前接種的同款疫苗，「目前聯邦食品及藥物管理局(FDA)僅建議補強針要和此前接種的疫苗品牌保持一致，FDA和CDC未來也將就是否允許混打展開討論，未來幾周內預計將有更多信息。」