憂補強針副作用？「抵抗病毒增信心」

18日接種補強針的陳家齡認為，任何藥物都有副作用，對於補強針不應太過擔心，「寧願安全也不要染疫後悔。」(陳家齡提供)

紐約市 開始為年長者、慢性病等高風險人群等接種第三劑補強針，華人社區雖老人多，但由於擔心副作用，事實上接種情況未像第一、二劑般踴躍；目前已接種完第三劑的民眾表示，補強針副作用與前兩劑類似，多伴隨著接種處腫痛、肌肉 痠痛等，但「寧願安全也不要染疫後悔。」

年底就是節日季，在去年受到新冠疫情影響後，今年由於疫苗 普及，民眾期待能與親友聚會、外出旅遊，而為了進一步防疫，紐約市也於日前開始接種第三劑補強針，但也有民眾擔心副作用，即便已經符合補強針的接種資格，但仍猶豫不決。

在今年3月初就已經完成兩劑輝瑞疫苗接種、符合補強針資格的社區人士陳家齡，18日在曼哈頓華埠的疫苗接種車接種了第三劑；身強體健的他表示，由於平時經常在社區走動、需要與人接觸，即便知道很多人猶豫，但他仍決定要去接種補強針，「我寧願安全，也不要事後隨著時間疫苗保護力低弱，染疫了才來後悔。」

陳家齡說，在施打前兩劑時他只是感到疲憊，接種完隔天手臂痠痛而已，並沒有出現發燒等其他症狀，他也認為補強針帶來的副作用並不會太明顯，「畢竟所有的藥物都會有一定的副作用，即便阿斯匹靈(aspirin)也會，我覺得不需要太擔心。」

30多歲的華人羅凱琪在餐館工作，屬於第一線工作人員，日前也已接種補強針；她說，在打前兩劑的時候都有發燒，尤其第二劑副作用明顯，除了肌肉痠痛等常見情況外，她還發燒兩天、冒冷汗、全身無力，只能向老闆請病假。

羅凱琪表示，補強針打完後她也出現發燒狀況，在經歷過第二劑的副作用後，她已有心理準備，喝水、休息和吃退燒藥，一天半後恢復往常的精力，「整個過程就像感冒一樣，身體恢復了之後感覺心情很好，因為知道自己更有籌碼去抵抗病毒。」

樂民西藥房藥師趙曉芬則表示，由於疫苗的保護力會隨著時間逐漸減退，建議除了年長者、患有慢性病者，需要面對面與民眾接觸，或是長時間待在室內的符合資格者，都應接種補強針；同時她也提醒，第三劑接種時間應與第二劑相隔至少六個月，否則提早接種，不僅不會增加保護力，也是浪費疫苗。