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3養女中國尋根 紀錄片「尋」Netflix將放映

記者張晨／紐約報導
三名領養少女和尋親調查員劉浩(左二)實地探訪她們的出生地。(Netflix/製片方提供)
三名領養少女和尋親調查員劉浩(左二)實地探訪她們的出生地。(Netflix/製片方提供)

講述三位被美國家庭收養的中國女孩回中國尋親的Netflix原創紀錄片「尋」(Found)，訂於20日在全球上線，以三位亞裔女性為主角，聚焦於血緣、親情及身分認同等議題；本片由「別告訴她」(The Farewell) 台裔製片人郭曉慶(Anita Gou)、鄭菁(Jane Zheng)操刀，並由Sundance影展獲獎電影人、也是其中一位被領養女孩的姑姑利皮茲(Amanda Lipitz)執導。

該片將於20日國家收養日在Netflix全球上映。(Netflix/製片方提供)
該片將於20日國家收養日在Netflix全球上映。(Netflix/製片方提供)

片中的三個領養華女—克羅伊(Chloe)、賽迪(Sadie)和莉莉(Lily)，分別居住在西雅圖、納許維爾和俄克拉荷馬城，她們十幾歲時通過基因測試網站「23andMe」發現彼此之間竟然是有血緣關係的表姐妹。

基於各自父母收藏的資料確認，三名少女都是2000年後出生在廣東華陽一帶，並被同一個孤兒院收養；三人隨後通過北京一家專門為領養兒童尋親的機構幫忙尋找更多線索，調查員劉浩剛好也是來自廣東，對三名女孩的經歷感同身受，於是一行人開始一路尋根溯源。

除了尋親，影片也記錄了姐妹三人在長城遊玩。(Netflix/製片方提供)
除了尋親，影片也記錄了姐妹三人在長城遊玩。(Netflix/製片方提供)

當找到這三名女孩的疑似父母時，才逐漸了解到了當年他們因為計畫生育和各種處罰政策不得不放棄自己孩子的痛心往事。

該片的另一條主線則為三個女孩的美國家庭雖對她們視同己出，並全力支持她們尋親，但因為自小生活的社區亞裔極少，因此在成長中也面臨著諸多身分認同和心理困惑的挑戰。

影片導演利佩茲是片中領養少女克羅伊的姑姑，作為近年來紐約小有名氣的電影和百老匯劇導演，她表示，亞裔女性在美國影視作品中的出鏡率很低，「我相信這部影片會成為一個激勵因素，這種感覺就像是『讓我講我的故事，讓我告訴人們我存在的意義』」。

製作團隊跟隨三個主人公和她們的家庭，在美中兩地進行了多場拍攝，包括三姐妹回到她們當年被領養的孤兒院，甚至被拋棄的街頭，記錄下了許多觸動人心的時刻。

利佩茲還補充道，這部電影講述了一個所有人都或多或少與其他人相關聯的故事，這也在無形中改變了許多人生活的環境，只有那些有信念、勇氣和力量的人才能發現自己原來是誰。

11月是國家收養月(National Adoption Month)，該片將於20日—國家收養日(National Adoption Day)在Netflix推出。

姐妹三人在尋親途中體驗中國文化。(Netflix/製片方提供)
姐妹三人在尋親途中體驗中國文化。(Netflix/製片方提供)

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