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逾半開放街道未落實 低收入社區常見

記者顏嘉瑩／紐約報導
根據交通替代組織的最新公布調查，全市有超過半數的開放街道未完全落實。（記者顏嘉瑩／攝影）
根據交通替代組織的最新公布調查，全市有超過半數的開放街道未完全落實。（記者顏嘉瑩／攝影）

去年4月開始的開放街道(Open Street)項目，全年每天部分時間禁止車輛通行，旨在提供民眾更多戶外空間使用；不過根據維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)最新公布的調查數據，全市有超過半數的開放街道未完全落實，而該現象在低收入社區更為普遍。

開放街道於今年4月底在市議會投票通過永久化，除提供更多公共空間，也為小商家和餐飲業者提供戶外營業空間，促進消費，不過「交通替代」的調查中，全市有54%的開放街道仍為人車共用；調查還顯示，較富有社區的開放街道，由於有志工和資金維持，通常「更成功」；在曼哈頓的十個開放街道，有七個有落實，布朗士的八個開放街道中，僅有一個實施。

「交通替代」表示，曼哈頓居民實際上擁有的開放街道數量，為布朗士區居民的14倍；另外布碌崙(布魯克林)和皇后區，也分別只有40%和31%的開放街道落實。

該調查還發現，在開放街道中，發生交通事故傷害的比率，與實施開放街道前的12個月相比，減少17%；「交通替代」總監哈里斯(Danny Harris)表示，所有社區都應該享受開放街道及其他衣櫥，他要求民選官員做出緊急改變，以確保開放街道項目獲得所需要的資源。

對於該調查，市交通局發言人斯坦(Seth Stein)表示，如今開放街道正從原本的一個「因應疫情的緊急項目」，過渡到「永久且可持續」的計畫；他說，那些申請開放街道的社區，已經獲得足夠的經費與資源能夠讓項目永久化。

斯坦說，從一開始，開放街道的核心就是為社區帶來公平和平等，「我們正在與缺乏社區組織或商改區的社區聯絡，確保他們無論如何都能獲得參與開放街道計畫所需的支持。」

布朗士 曼哈頓 低收入

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