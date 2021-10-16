布碌崙登波 迎40年來首個公共圖書館

布碌崙登波迎來自己歷史首個公共圖書館。（布碌崙公共圖書館提供）

布碌崙 (布魯克林)登波(Dumbo)將終於迎來自己的公共圖書館 ，這也是布碌崙過去40年歷史裡首個全新開放的圖書館，將布碌崙公共圖書館系統館數增加到60所，日前多名代表為該圖書館舉行剪綵儀式，宣布圖書館正式投入使用。

這座面積達6500平方呎的新圖書館位於亞當斯街(Adams St)9號一層，大樓其他樓層為住宅公寓，館內能觀賞到曼哈頓大橋、東河與下東城完美景色，還專門為孩子設立了一片用於學習與娛樂的空間。

這是登波區歷史上首個公共圖書館，因為過去登波區一直是居民很少的工業區，近幾十年裡當地住宅才爆炸式增長，布碌崙公共圖書館也隨之開始在當地尋找設館地點。

據悉新的圖書館開發與建設耗資720萬元，由紐約市府、州府共同出資，去年年初開始動工，近期才落成。

政府多名代表12日為該圖書館舉行了剪彩儀式，布碌崙公共圖書館首席執行官強生(Linda Johnson)表示，過去工作 人員為確保該圖書館達到最佳狀態進行了大量的工作，疫情也進一步增加了這些工作的難度，最終能將這樣一座精美絕倫的圖書館帶給當地居民所有辛苦都是值得的；強生還將該圖書館15呎高的落地窗外景色評選為全市200多個圖書館中最佳景觀。

此前登波區居民需要前往布碌崙高地圖書館或格林堡(Fort Greeneor)的圖書館借閱書籍，但布碌崙高地圖書館在2016年關閉，次年為哈迪遜公司開發的One Clinton地產項目讓路，被移為平地；對此布碌崙公共圖書館發言人Fritzi Bodenheimer近期表示，新的布碌崙高地圖書館將位於One Clinton地產的一至三層，將於2022年初開放。