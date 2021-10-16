美國華人博物館抵制仇恨亞裔展 免費參觀延至明年3月

亞裔抵制種族主義浪潮，MOCA展覽延至明年。(本報檔案照；記者金春香／攝影)

美國 華人博物館(MOCA)7月重開後推出「響應：美國亞裔 抵制種族主義浪潮的呼聲」(Responses: Asian American Voices Resisting the Tides of Racism)展覽；原訂於9月結束的展覽免費參觀活動將延續至明年3月，以期普及反亞裔仇恨歷史。

館長姚南薰表示，亞裔在過去一年中遭到太多歧視 和攻擊，人身安全和自身歸屬感都受到嚴重威脅，然而這些歧視和攻擊其實早就扎根在美國歷史早期反亞太裔的種族主義仇恨情緒中。

該展覽的亮點之一為一條巨幅的「美國反亞裔種族主義年表」，標示出200年歷史中，華人和亞裔遭受不公待遇的黑暗時刻；年表由MOCA的工作人員和社區人士手繪，介紹對早期美國對亞洲的染指，及導致亞裔被邊緣化的歧視性法律政策等，結尾則說明過去一年激增的仇視亞裔暴力事件。

姚南薰指出，延續展覽的目的是為了更好地讓MOCA成為一個文化支柱和教育空間，可以在未來不斷擴大華裔在美的話語權，讓所有人都了解華人歷史。

另一組展覽則為MOCA在疫期發起的「四海一家」(One World COVID-19 Special Collection)主題收藏品，記錄華人群體如何組織各種活動提高對反歧視的關注，展品包括照片、繪畫、詩歌、海報、口述歷史紀錄等。

市人權委員會(Commission on Human Rights)委員陳兆文(Rocky Chin)表示，展覽的擴展對社區、全市甚至全國來說都是一個重要的時刻；歡迎所有人來MOCA「響應」這一號召，並相互合作，建立一個更加寬容和尊重的社會。