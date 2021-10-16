郝傳東作品 獲2021皇后商會建築設計一等獎

郝傳東設計的新建工業建築，獲皇后區商會年度建築設計一等獎。(郝傳東提供)

受疫情 影響去年停辦後，皇后區 商會(Queens Chamber of Commerce)今年回復舉辦年度建築設計比賽，華裔建築師郝傳東設計的新建工業建築，獲年度建築設計一等獎，頒獎典禮定於27日舉辦。

郝傳東表示，一般的工業建築造型選擇較為單調的磚立面，他此次改選現代建築材料，通過選擇有質感、凹凸與懸挑等建築裝飾，打破傳統，創造出有立體感、空間感與時代感的創新建築。

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)表示，雖然皇后區的建築業在過去一年半，因疫情受到挑戰，但仍有許多傑出的建築作品在此期間誕生，今年的年度建築設計獎將嘉獎這些作品，感謝建築設計師為改善市容所作的貢獻。

來自中國 山東省高密市的郝傳東，先後就讀於青島理工大學、西安建築科技大學和東南大學研修建築專業，為中國高級結構工程師與國家一級註冊建築師，1999年來美後，考取了美國建築師資格並成立HCD建築事務所，其作品多次獲獎。

皇后區商會於1926年起舉辦首屆年度傑出建築獎(Building Award)，旨在表彰獲獎者為改善社區環境做出的努力，該評選活動已成為皇后區建築界的年度盛事；郝傳東的作品分別在2011年、2013年、2015年、2016年、2017年與2018年獲建築成就獎，其中九項作品獲優秀設計一等獎與一項屋主獎。