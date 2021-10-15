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接種或檢測…10天後 MTA未落實

記者和釗宇／紐約報導
距離「接種或檢測」政策生效已有十天，但MTA目前仍未找到確保落實這一政策的方法。（MTA提供）
距離「接種或檢測」政策生效已有十天，但MTA目前仍未找到確保落實這一政策的方法。（MTA提供）

「接種或檢測」政策生效已有十天，但經營紐約地鐵和公車系統的大都會運輸署(MTA)，目前仍未找到確保落實這一政策的方法；數據顯示，目前MTA員工報告的完全接種率僅有68.3%，遠不及紐約市成年人76%的完全接種率，仍有數萬員工尚未接種。

MTA通訊主管明頓(Tim Minton)表示，目前MTA只能通過抽查員工的檢測紀錄來進行合規；他在一份聲明中表示，「從10月4日起，所有MTA員工必須完全接種，否則必須每周接受新冠檢測；若發現員工未能遵守規定，將被上報給主管。」他還表示，MTA目前有138個檢測點，目前每日平均檢出大約十例陽性。

但紐約郵報報導，很多員工並不知道MTA已開始檢查；按照規定，員工應當在內部數據庫上傳疫苗卡或接種紀錄，但沒有人執行這一規定；一名MTA員工表示，「沒人問過我是否上傳這些紀錄，就好像是他們還不知道要怎麼做，而且問題好像是沒有足夠的人手來落實規定。」

同時，長島鐵路(LIRR)該政策的落實情況也不樂觀，該機構的接種率僅有64%；一名長島鐵路員工表示，「上面的確發郵件告知我們新規，但是他們也說沒有執行的方向，不知道該做什麼，只好什麼都不做；有人願意遵守規定最好，但如果不遵守規定，也沒什麼後果。」

州長辦公室則表示，將幫助MTA落實該政策，「州長霍楚的頭等要務就是保障民眾安全，我們已準備好為MTA提供任何必要的協助，確保員工的安全並為民眾提供高質量的服務。」

目前MTA員工總數不到7萬人，自去年3月疫情爆發以來，已有173人死於新冠；MTA已經要求今年11月14日後入職的新員工必須接種。

代表約4萬地鐵和公車員工的TWU Local 100工會主席烏塔諾(Tony Utano)則呼籲員工保持耐心，「我們一貫支持接種或檢測二選一的政策，目前落實這一政策工作量可能太大，實際操作上有困難。」

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