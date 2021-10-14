MTA主管逃過路費 10年欠了10萬元

交通調查單位高層表示，紐約大都會 運輸署(MTA ) 一位主管蓄意逃避過路費，十年下來，加計過路費和罰款，一共非法積欠10萬1000元；該主管已遭降級並被令支付賠償金。

紐約大都會運輸署的監察長辦公室日前公布20頁報告，詳細說明去年接獲匿名舉報後所進行的調查結果；當時舉報稱，該運輸署一名助理總警司向同事吹噓要躲避過路費。

從2020 年底和2021年初進行的調查，證實這項舉報所言不假，而且確定官方調查期間，被舉報人在面談和電郵通信中對官員撒謊。

調查發現，這位在MTA工作了五年的主管，在私家車後車牌蓋上霧面塑膠板，躲避進出城市時該繳的橋樑和隧道通行費，而且沒有前牌照；兩項行為都違反州法。

調查人員審查2011年2月至2020年9月間紀錄，確定該主管積欠三個獨立收費機構9000元過路費和9萬2000元罰款。

MTA監察長波科尼(Carolyn Pokorny)說，身為主管肆無忌憚逃避過路費，甚至大膽在工作中吹噓，像是給其他敬業勤奮員工一記耳光。

被舉報的這位主管甚至對調查人員說謊，聲稱因帳戶被暫停而無法在2018年開設EZPass帳戶，經查無此事，他還辯稱不知自己欠款，事實上，收費機構通過郵件向他發送大量通知。調查人員又透過修車廠報告，證實該主管前車牌遺失的原因，從而發現第三個謊言。

調查人員建議施以解雇等處分、全額追回所欠罰款。目前這名主管已被降級，並在5至8月間停職停薪12周，依照和解令，他還需支付1萬元罰金。