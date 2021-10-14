拉瓜地亞機場快線 航港局停工

紐新航港局宣布拉瓜地亞機場快線將暫停動工，該機構將研究其他的潛在替代方案。（航港局提供）

此前已被聯邦航空總署(FAA)批准動工的拉瓜地亞機場 快線(LaGuardia Airtrain)項目上月遭遇訴訟，紐新航港局(Port Authority)日前宣布機場快線將暫停動工，該機構將研究其他的潛在替代方案。

拉瓜地亞輕軌耗資21億元，是前州長葛謨(Andrew Cuomo)力推的基建項目，由紐新航港局與大都會運輸署(MTA)合作推進，全長約2哩，設有三站，建成後從曼哈頓中城抵達該機場將只需30分鐘，FAA已於今年7月21日批准該項目動工；但該項目此前被多個社區維權組織告上法庭，稱政府沒能考慮其他替代交通方案，要求該項目停建。

航港局在一份聲明中表示，「本機構將與獨立專家和各利益相關方緊密磋商，將在盡可能完整和嚴謹考量的情況下，盡快完成替代方案的研究工作 。」此前，FAA也致信航港局，表示應考慮推遲項目可能帶來的各種負面後果，再考慮是否停建。

州長霍楚(Kathy Hochul)本月初已經要求航港局研究其他替代方案，她在13日的記者會上也表示，將聽從專家的意見，「花必要的時間採取適當的措施」，「該項目是要為紐約市 民和觀光客提供交通便利的項目，我們應為他們提供世界級的交通選擇；但我希望現在停下來喘口氣，評估一下過去的工作，看看有那些想法未被採納，以及如何完成這個項目。」

代表拉瓜地亞機場附近社區的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)對航港局暫停動工表示歡迎，「這個項目從一開始就毫無意義，沒有解決它本應解決的問題；航港局經過評估將會發現，這是一項耗資21億元的面子工程，這筆錢可以更好地支出，為皇后區帶來21世紀的公共交通。」