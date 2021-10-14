報導華埠復工故事 世報記者張晨獲獎

世界日報紐約總社記者張晨的「『在華埠消費 送免費理髮』這家理髮店好熱血」獲「海外華文媒體報導大獎」平面/網路報導類的「華人社區服務報導獎」。（張晨提供）

中華民國僑務委員會13日頒發2021年度「海外華文媒體報導大獎」，世界日報紐約 社記者張晨以紐約曼哈頓華埠 理髮店的復工故事，獲得華人社區服務報導獎；僑委會委員長童振源頒獎並致辭，表示疫情下的海外華文媒體不僅要面臨疫情挑戰，還要克服困難從事採訪報導工作，值得稱讚與鼓勵。

13日獎項揭曉，世報記者張晨的「『在華埠消費 送免費理髮』 這家理髮店好熱血」獲平面╱網路報導類的「華人社區服務報導獎」；世界日報共有六件作品入圍，其中紐約社三件，洛杉磯社三件，在20個國家╱地區的海外華文媒體參賽單位中，入圍作品最多。

張晨的獲獎作品來自世界日報、世界新聞網去年推出的「復工的故事」系列專題報導，講述曼哈頓華埠一家由幾位年輕人開設的理髮店，為了鼓勵民眾到華埠消費，推出免費剪髮服務；報導推出後，他們的熱血得到不少迴響，有長者特地上門並留下全額理髮費和小費，為他們的暖心舉動喝采。

此次大獎設「平面/網路報導類」和「廣播報導類」和「電視/影音報導類」三大項共九個獎項，各評選出一名優勝得主，以及為鼓勵海外新聞志工而新設立的「僑務電子報新聞報導特別獎」三名優勝得主，徵件作品方向以聚焦台灣 、報導台灣等主題為主，主旨在展現海外華文報導的專業深度和多元創新，深化台灣與海外華人的連結，提升國際影響力。

本屆活動比去年更受關注，共收到20個國家地區的253件參賽作品，經專家評審後選出49件入圍作品；童振源表示，本屆參賽作品數量相較上屆增加兩倍，可見此獎項已逐步獲得全球華文媒體普遍的認同和肯定。

童振源通過網路視訊向來自全球各地的得獎者頒獎；他表示，透過海外華媒的報導，不僅希望讓全世界見證台灣正面且正向的力量，也期盼傳遞全球僑胞的良善力量，並看見僑胞在當地的辛勤努力及積極奉獻。