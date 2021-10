普及疫苗知識 11種語言宣傳

亞裔兒童與家庭聯盟針對亞裔社區,製作11種不同語言的影片及海報,推廣疫苗相關正確資訊。(亞裔兒童與家庭聯盟提供)

新冠疫苗 已經在亞裔 社區施打一段時間,但仍有民眾對疫苗抱有錯誤觀念或質疑疫苗的安全度,亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)日前針對亞裔社區,製作11種不同語言的海報,包含繁體中文和簡體中文,希望能夠藉由教育公眾,繼續提高疫苗接種率並推廣正確觀念。

(影音來源:亞裔兒童與家庭聯盟提供)

亞裔兒童與家庭聯盟與隸屬於紐約大學醫學院的紐大亞裔健康研究中心(NYU Center for the Study of Asian American Health)合作,製作多種語言的海報;內容解釋免疫力、疫苗接種、新冠檢測和治療、如何達到社區免疫,以及接種疫苗後的好處等,推出的語言除了有多種亞裔語言外,也有廣東話和繁體字、簡體字中文等選項。

即便政府大力宣傳,無證移民 、沒有醫療保險者也可以免費接種疫苗,但仍有民眾猶疑;海報上強調,無論民眾移民或公民身分為何,只要年滿12歲,無須出示由州府發出的身分證件,即便出示護照,也可以免費接種疫苗,且不屬於政府救濟,構不成使用政府福利。

另外,在YouTube上也有11種語言的宣傳影片;亞裔兒童與家庭聯盟表示,希望透過符合社區語言的海報與影片宣傳,繼續推廣疫苗、鼓勵民眾接種,盡早達到社區免疫目標。