大麻使用者 突破感染風險最高

新研究顯示，紐約市嚴重依賴藥物者在接種後更容易感染新冠(Getty Images)

國家衛生研究院(National Institutes of Health)針對紐約市 的一項新研究發現，對大麻 、酒精、可卡因、鴉片類藥物或菸草有依賴的紐約人，即使在完全接種新冠疫苗 後，仍有可能成為突破性感染者。

根據學術期刊「世界精神病學」(World Psychiatry)本月發表的一項全國性研究，有3.6%沒有藥物使用障礙(Substance Use Disorder，簡稱SUD)的接種者出現了突破性感染，而7%的藥物使用障礙患者出現了突破性感染。

突破性感染的醫學定義為，接種者在第二劑注射完成的兩周後仍然感染了新冠。

研究人員在報告中指出，接種過疫苗的SUD患者感染新冠的總體風險很低，所以突出了這一人群全面接種疫苗的有效性和必要性；然而，其中的一些數據也表明，即使在接種後，這一群體仍然非常脆弱，同時印證了SUD患者即使完全接種，仍需要保持防疫措施，以防止突破性感染的發生。

但這項研究也指出，並沒有深入探討藥物依賴和突破性病例之間的因果關係，只研究了相關性；事實上，當研究人員量化，排除經濟困難以及潛在健康狀況等因素時，患新冠的任何高風險都消失了。

根據該報告數據，在藥物使用障礙者中，大麻使用者出現突破性病例的風險最大，為7.8%。

國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse)發言人表示，個人行為模式和社會條件可能是一個主要的影響因素，而不僅僅是表現出有問題的藥物使用模式，比如缺乏獲取可靠信息的渠道，分享毒品等。

根據市府數據，目前有97%的新冠肺炎病例發生在未接種疫苗的人群中。