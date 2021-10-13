我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

大麻使用者 突破感染風險最高

記者張晨／紐約報導
新研究顯示，紐約市嚴重依賴藥物者在接種後更容易感染新冠(Getty Images)
新研究顯示，紐約市嚴重依賴藥物者在接種後更容易感染新冠(Getty Images)

國家衛生研究院(National Institutes of Health)針對紐約市的一項新研究發現，對大麻、酒精、可卡因、鴉片類藥物或菸草有依賴的紐約人，即使在完全接種新冠疫苗後，仍有可能成為突破性感染者。

根據學術期刊「世界精神病學」(World Psychiatry)本月發表的一項全國性研究，有3.6%沒有藥物使用障礙(Substance Use Disorder，簡稱SUD)的接種者出現了突破性感染，而7%的藥物使用障礙患者出現了突破性感染。

突破性感染的醫學定義為，接種者在第二劑注射完成的兩周後仍然感染了新冠。

研究人員在報告中指出，接種過疫苗的SUD患者感染新冠的總體風險很低，所以突出了這一人群全面接種疫苗的有效性和必要性；然而，其中的一些數據也表明，即使在接種後，這一群體仍然非常脆弱，同時印證了SUD患者即使完全接種，仍需要保持防疫措施，以防止突破性感染的發生。

但這項研究也指出，並沒有深入探討藥物依賴和突破性病例之間的因果關係，只研究了相關性；事實上，當研究人員量化，排除經濟困難以及潛在健康狀況等因素時，患新冠的任何高風險都消失了。

根據該報告數據，在藥物使用障礙者中，大麻使用者出現突破性病例的風險最大，為7.8%。

國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse)發言人表示，個人行為模式和社會條件可能是一個主要的影響因素，而不僅僅是表現出有問題的藥物使用模式，比如缺乏獲取可靠信息的渠道，分享毒品等。

根據市府數據，目前有97%的新冠肺炎病例發生在未接種疫苗的人群中。

疫苗 紐約市 大麻

上一則

法拉盛福壽老人中心 19日打補強針

下一則

普及疫苗知識 11種語言宣傳

延伸閱讀

「因無效才打補強針」拒接種者更懷疑疫苗效果

「因無效才打補強針」拒接種者更懷疑疫苗效果
10天打400萬劑 台灣接種疫苗新高峰

10天打400萬劑 台灣接種疫苗新高峰
南加河濱加大學生接種疫苗人數已超過設定目標

南加河濱加大學生接種疫苗人數已超過設定目標
香港宣布捐出750萬劑AZ疫苗

香港宣布捐出750萬劑AZ疫苗
BNT成全球最夯疫苗 有些國家不惜修法也要拿到手

BNT成全球最夯疫苗 有些國家不惜修法也要拿到手

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手