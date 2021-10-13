強制醫護打疫苗 須准許宗教豁免

聯邦法院裁定，紐約州須繼續允許醫療工作者以宗教理由尋求豁免接種新冠疫苗。(本報檔案照)

紐約州 醫護人員強制接種令生效後，多名因宗教信仰拒絕接種的醫護及相關組織與州府展開法律戰，向聯邦法院指控該作法違憲；此前聯邦法院已裁定，州府須暫停強制接種令，給予有宗教信仰的醫護免接種權利；13日紐約西區聯邦法官再次表示，紐約州必須繼續這一做法，允許醫療工作 者以宗教理由尋求豁免疫苗 。

州府此前下令，要求全州所有醫護、養老院人員須在9月27日前至少接種一劑新冠疫苗，沒有定期檢測選項；但這項新規被17名醫護人員告上法庭，認為強制接種令違反了他們的憲法權利。

聯邦法院法官赫德(David Hurd)曾在9月14日就裁定了暫停執行新規，並要求州府作出回應；對此州府則表示，法庭的裁定並不是叫停強制接種令，而是對於那些聲稱自己因宗教原因應當獲得強制接種令豁免的人，令州衛生廳暫停對其執行新規。

赫德13日再次裁定，紐約州必須繼續這一做法，允許醫護申請宗教豁免；赫德寫道，「醫療工作者對州府提出的挑戰很可能會根據他們的憲法主張獲得成功。」

原告在起訴書中表示，他們都是信教的醫護人員，而不是「反疫苗者」，之所以反對強制接種令是因為宗教原因，新規沒有為他們提供「因虔誠的信仰而拒絕接種」的補救選擇。

原告還提出，新冠疫苗在研發、生產和測試過程中使用了流產胎兒，他們在任何情況下反對墮胎；總之，原告認為新規違反了公民的憲法權利，以及紐約州和紐約市的人權法。

近日州長霍楚(Kathy Hochul)繼續要求醫院及療養院的工作人員接種疫苗，且將目標人群擴大至了輔助生活之家、臨終關懷中心、治療中心以及家庭護理員。

霍楚12日回應說，「作為州長，我的責任是保護全州人民，要求醫護接種疫苗就是為了實現這一點；我將在法庭上堅決反對這一裁決，以繼續捍衛紐約人的健康安全。」

位於曼哈頓的聯邦第二巡迴上訴法院14日將作出裁決。