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改善街道人行道 哈德遜廣場更親民

編譯孫梁／綜合11日電
曼哈頓的「哈德遜廣場商改區」日前公布了新的設計方案，為行人和騎車人著想，增加通行設施。(Getty Images)
曼哈頓的「哈德遜廣場商改區」日前公布了新的設計方案，為行人和騎車人著想，增加通行設施。(Getty Images)

曼哈頓的「哈德遜廣場商改區」(Hudson Square Business Improvement District)日前公布了重新設計方案，街道將更加親民，並使社區成為更具創新力、商業氣息濃厚的社區，成為紐約市新的旅遊景點。

設計方案的重點是改造街道景觀，包括對街道和人行道進行規畫，為行人和騎車人著想，增加通行設施，在西邊高速路的上方建一座過街天橋，使居民前往哈德遜河畔更加便利。

「哈德遜廣場商改區」的組織者表示，他們在重新設計時考慮了社區居民和企業的需求，疫情的爆發也使他們感到，社區居民需要更多的活動空間、走動與交往。因此，要為在這裡生活、工作、購物和遊玩的人提供更多的便利體驗，將社區打造成一個真正的21世紀社區。

根據重新設計方案，從哈德遜廣場社區到下城地區將更加方便；兼顧行人、騎車人和開車人的需要，實現居民區與工商業區間的平衡；讓建築大廈內的創造力體現在街道和人行道上，使社區的公共空間展現出21世紀的綠色、可持續和健康發展的特點。

格林尼治街(Greenwich Street)改造後，將成為一條具有藝術特色的街道，行人、騎車人的空間和商業設施都將擴大，人們從哈德遜廣場前往翠貝卡(Tribeca)將更便利，減少堅尼街(Canal St)形成的阻隔。

休士頓街改造後，將形成一條從城東到城西的跨城走廊，將建一條專用的自行車車道，使休士頓街成為從東河到哈德遜河公園的主要通道。

「哈德遜廣場商改區」的建設費用約為2200萬元，但不包括跨街天橋，整個計畫將由政府和私營共同出資，商改區負責撥款實施。

商改區 休士頓 紐約市

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