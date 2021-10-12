我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

世外桃源總督島 11月起全年開放

記者顏嘉瑩／紐約報導
總督島將於11月1日之後，全年對外開放。(記者顏嘉瑩/攝影)
總督島將於11月1日之後，全年對外開放。(記者顏嘉瑩/攝影)

此前僅在夏季開放、擁有紐約「世外桃源」之稱的總督島(Governors Island，見圖，記者顏嘉瑩/攝影)，在市長白思豪(Bill de Blasio)的宣布下，將從11月起，全年365天開放，提供172畝的公共綠地，讓紐約人使用。

白思豪表示，新冠肺炎疫情讓人重新思考紐約市應如何使用公共空間，並尋求更多機會，紐約市很驕傲，能夠將這個城市海港中的一顆寶石，對公眾全年開放；此前總督島僅在每年5月1日至10月31日期間對外開放。

宣布之後，總督島在10月底前，將維持每周一至周五，早10時至晚6時20分、周末早10時至晚7時的開放時間；自11月1日(周一)起，將延長開放時間，至每天早7時至晚6時15分開放；根據總督島表示，預計在2022年春天島上觀光潮湧現時，再調整開放時間。

為了因應延長的開放時間，市府也擴大紐約市渡輪(NYC Ferry)的服務，民眾現在能夠在紅鉤區(Red Hook)、大西洋大道/布碌崙(布魯克林)大橋公園六號碼頭(Atlantic Ave/Brooklyn Bridge Park-Pier 6)、DUMBO/Fulton和下東城的Corlears Hook等站，直接搭乘渡輪到總督島。

總督島在2005年當作公共空間對外開放之後，近年來不斷轉型，除了有豪華露營體驗開業，還有一個豪華水療中心將開，提供民眾一邊做水療，一邊沉浸在島上的歷史建築和自然風光之中。

紐約市 白思豪 觀光

上一則

改善街道人行道 哈德遜廣場更親民

下一則

康尼島月神公園 將擴建升級

延伸閱讀

紐約市取消資優班 華人：愚弄教育、種族批判

紐約市取消資優班 華人：愚弄教育、種族批判
嚴打超速 白思豪促全天攝像…卸任前再推動「零死亡願景」

嚴打超速 白思豪促全天攝像…卸任前再推動「零死亡願景」
卸任前再推 白思豪籲州府允攝像頭全天運轉

卸任前再推 白思豪籲州府允攝像頭全天運轉
紐約市長取消資優班 以集體「衝刺學習」代替

紐約市長取消資優班 以集體「衝刺學習」代替
白思豪被爆濫用市警安保資源

白思豪被爆濫用市警安保資源

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏

AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏
課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職

課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職
謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下