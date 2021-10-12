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康尼島月神公園 將擴建升級

記者黃伊奕／紐約報導
康尼島月神公園將開始進一步擴建。（取自康尼島臉書）
康尼島月神公園將開始進一步擴建。（取自康尼島臉書）

布碌崙(布魯克林)康尼島月神公園(Luna Park)在經歷疫情下嚴重打擊後今年夏季重新開放，接下來將進一步擴建，其中包括新增三個遊樂設施和一個美輪美奐的行人廣場；該計畫訂於2022年完工，屆時康尼島遊樂場也將計畫將營業開放時間延長至冬季。

康尼島月神公園這項擴建計畫籌備多年，原本預訂在去年完工，但因疫情被擱置，如今終於開始動工。多名市府官員與地方民選官員日前舉行破土動工儀式。

新的擴建計畫主要是將公園一旁空置超過十年的場地改建為遊樂區，新增設施包括超級水槽騎乘(The Super Flume)，12個小船裝置能將遊客乘載上40呎高空，將附近海岸線的美景一覽無遺；還有名為The J2SK的不斷旋轉過山車、名為天空追逐者(The Sky Chaser)的高空滑索；還會新建一個全新的行人廣場(Pedestrian Plazas)，可為觀眾提供有遮陽的座位，以及各種美食、零食攤位、紀念和商品銷售等。

市經濟發展局(EDC)首席執行官羅卜(Rachel Loeb)指出，該計畫開始實施證明了疫情後的經濟重振，也能進一步幫助月神公園成為世界級遊樂場所。

月神公園管理公司國際中央娛樂(Central Amusement International)總裁扎波拉(Alessandro Zamperla)表示，計畫一度被延期，好在目前已雨過天晴。

康尼島市議員崔馬克(Mark Treyger)說，這個擴張計畫將幫助康尼島向夢幻遊樂園進一步靠近，而且待施工完成相信可以進一步為當地提供更多的就業機會。

康尼島 疫情 布碌崙

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