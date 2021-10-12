黃若「天使島」 譜寫華裔勞工遭囚聲影

囚禁中國勞工的「天使島」，黃若根據壁刻詩創作清唱劇。(黃若提供)

第四屆紐約中國 當代音樂節「亞裔之聲」，特邀華裔作曲家黃若，訂於12日首演他的全新清唱劇「天使 島」(Angel Island)片段，該作品根據100年前留存於舊金山天使島華裔移民 所中的詩歌而創作；黃若在接受本報專訪時表示，疫情中對亞裔、華裔的偏見事件不是單一存在的，而是自百年前開始就未曾更改；他在疫情期間多次探訪原址，最終完成六個樂章。

天使島移民拘留所在1910年至1940年間，是移民進入美國的希望之窗，也是他們踏足美國的最後一道藩籬；黃若表示，20世紀初從中國到美國的移民，在等待身分審核時，幾乎都要經過這個拘留所，被關押最長的中國移民有756天。

天使島上的拘留所中，早期中國移民所刻的詩歌。(黃若提供)

時至今日，拘留所內的牆上仍留存著被拘留華人刻下的漢語詩歌，天使島向公眾開放為公園後，人們仍然可以從這些字裡行間感受到移民故事。

黃若表示，疫情讓他有機會放慢腳步，經歷了兩年中許多社會事件，讓他將創作更著重在背後之立意。

「反亞裔仇恨犯罪不是因為疫情而起的單一、孤立的問題。」他說，縱觀百年移民歷史，華裔勞工從開始就被人稱作「苦力」，記得一段被刻在牆上的詩句寫道，「木屋拘留幾十天，所因墨例致牽連；可惜英雄無用武，只聽音來策祖鞭」；這勤懇的形象至今仍在人們心中，但應該成為人們稱頌的品質，而非攻擊的目標。

全篇共分為六個樂章，但因全球首演將於月底在舊金山天使島原址上演出，所以紐約只能先演奏之中的三個單數樂章，將會由陽光四重奏、紐約中國當代音樂節合唱團攜手演繹。

黃若表示，合唱團成員雖非中文母語者，但從拼音開始教授，並理解詩歌詞義，現場將全部用中文歌唱；不僅如此，這些拘留者的中文名字也會在演唱中被一一朗讀。

「人們要知道過去，才能面對將來，每個人都應該對天使島移民拘留所有一定程度了解，了解中國早期移民到美國的艱辛；音樂也不僅是一種藝術形式，同時也要助力社會向前發展」，他說。