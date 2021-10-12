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用旋律述亞裔故事 「亞裔之聲」12日揭幕

記者張晨／紐約報導
第四屆紐約中國當代音樂節「亞裔之聲」在紐約奏響。(主辦方提供)
第四屆紐約中國當代音樂節「亞裔之聲」在紐約奏響。(主辦方提供)

巴德音樂學院美中音樂研習院第四屆紐約中國當代音樂節(China Now Music Festival)，以「亞裔之聲」(Asian American Voices)為主題，訂於12日拉開帷幕；通過三場線下音樂會、一場線上音樂會及一場線上論壇，放眼百餘年來亞裔移民在美國的歷史，用旋律敘述亞裔故事。

研習院院長蔡金冬表示，過去的一年全球疫情肆虐，美國社會針對亞裔的歧視事件激增，來自不同文化背景的亞裔作曲家，在此刻也有著各自對這個特殊時期的詮釋。

「亞裔美國人的聲音就是美國的聲音，亞裔藝術家的音樂就是美國的音樂，我們應該始終珍惜當代美國社會的多元文化性。」他說，紐約中國當代音樂節已連續舉辦四年，是呈現中國當代音樂、促進中美兩國音樂文化交流的主導力量。

今年是疫情得到控制後再次舉辦現場音樂會，蔡金冬表示，與以往不同的是，此次想要特別延伸呈現更多當代亞裔美國作曲家的聲音，敘述多元化的歷史，探討亞裔在美國社會的角色，探索亞裔作曲家在美國當代音樂與社會中的重要性；音樂節也將展示亞裔作曲家在新冠疫情及反亞裔歧視激增時期，如何通過藝術作品尋求療癒、創造希望。

音樂節將呈現由常駐作曲家黃若作曲，托尼獎獲得者、劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)編劇歌劇「一個美國士兵」選段，該作品改編自華裔士兵陳宇暉服役期間，因長期遭受長官種族主義霸凌、最後自殺的故事；更有譚盾、龔天鵬、李昕艷三部交響近作，描繪中國學生紐約的經歷，描述面對疫情的精神成長。

黃哲倫表示，「近來激增的反亞裔仇恨案件提醒著我們，亞裔美國人必須為自己發聲，向世界展示我們的韌性、多元與仁愛」。

音樂會訂於12日(周二)、13日(周三)和16日(周六)在巴德學院理查德費舍爾表演藝術中心舉辦，14日特邀黃若、黃哲倫以及蔡金冬等舉辦線上論壇，分享他們作為亞裔藝術家的經歷，面對疫情與偏見，他們對藝術創作以及藝術家社會角色的看法。

17日(周日)的閉幕音樂會，將集合前幾日的亮點作品，進行線上直播，免費向公眾開放；了解更多信息請訪問網頁：https://www.barduschinamusic.org/asian-american-voices。

亞裔 美國 疫情

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