曼哈頓居民反對堵車費 憂人口出走

目前紐約市正在針對徵收堵車費計畫舉行線上公聽。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 計畫徵收堵車費 (Congestion Pricing)的線上公聽會於日前展開，民眾可直接表達對該項計畫的意見；雖然該項政策預計在2023年才會開始實施，但不少民眾表示，新冠疫情 導致紐約市人口外移，若再加收堵車費，只會讓這個城市愈來愈不適合家庭居住，進而促使更多人口遷至外州，引發系列稅收不良影響。

大都會運輸署(MTA)、州交通廳和市交通局等機構，從9月23日至本月13日(周三)在線上舉行共13場線上公聽會，參加者不僅有紐約市居民，也開放讓紐約市北部郊區、長島、新澤西和康州等地的民眾參與表達意見。

當局表示，若開收堵車費，用E-ZPass進入曼哈頓60街以南的私家車收費為每天9至23元，緊急車輛和載有殘疾人車輛不需繳費；另透過FDR Drive和西側高速公路(West Side Highway)經過，但未駛入當地街道的車輛也無需付費。

在徵收堵車費後，預計在四年內將為MTA帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並能減少碳排放、提高空氣質量；不過參與公聽的民眾，卻擔心收取堵車費後將造成更深層面的影響。

一名居住在曼哈頓的與會者表示，感到紐約市已經愈來愈不適合家庭居住，「很多家庭無法負擔龐大居住成本，有更多家庭將會搬走」；他說，疫情已經導致許多人搬離紐約市，若再有堵車費形成推力，恐怕人口出走將影響政府各項稅收，引發更長遠的負面影響。

還有住在上州洛克蘭郡(Rockland County)的居民表示，由於缺乏可進入紐約市的單座火車(one-seat train)公共交通運輸選項，居民只能開車進城，收堵車費對他們而言是「不公平的懲罰」。

目前公聽仍在持續，另外還有兩場名為環境正義外展(Environmental Justice Outreach)的公聽會，將於12日(周二)及13日晚6時至8時，分別面向新州、康州居民舉辦，讓大紐約地區民眾了解堵車費計畫帶來的潛在影響。

民眾可登錄網頁https://new.mta.info/project/CBDTP，線上觀看或提前登記參與；此外還可致電(646)252-7440或(646)252-6777，留下個人意見、聽取項目簡介。