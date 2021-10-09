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閆曉靜「植物狂想曲」 靈芝雕塑令人驚豔

記者顏潔恩／紐約報導
藝術家閆曉靜與作品合影。（美華藝術協會提供）
藝術家閆曉靜與作品合影。（美華藝術協會提供）

華裔藝術家閆曉靜即日起在美華藝術協會首次舉行個展「植物狂想曲」(A Botanical Rhapsody)，展示利用松樹、松針、靈芝進行的作品雕塑；此外她過去創作的山水畫、水墨畫也一併展出，提醒人類與大自然共處，儘管離開家鄉多年，其創作題材仍與中國本土文化密切相連。

藝術家閆曉靜的作品「靈芝姑娘。（美華藝術協會提供）
藝術家閆曉靜的作品「靈芝姑娘。（美華藝術協會提供）

此次展覽的作品均是閆曉靜於2016年至2020年間創作，有真菌雕塑、水墨抽象畫，她在藝術上的特立獨行、無拘無束的材料選擇，經常令人感到驚嘆；作品「靈芝姑娘」是她用靈芝打造的真人大小尺寸的雕塑作品，源於兒時聽聞的傳說，靈芝有治病、長壽甚至得永生的神奇特性。

「自然而然」系列作品則是她與材料、自由創作之間的另一個探索，是「靈芝姑娘」的一個延伸，但採用的材料是丙烯、水墨及合成紙；閆曉靜認為，人們已步入一個前所未有、徬徨迷失的時代，希望透過作品提醒人類與大自然和諧共處，否則將遭受滅頂之災。

藝術家閆曉靜的山水墨畫。（美華藝術協會提供）
藝術家閆曉靜的山水墨畫。（美華藝術協會提供）

閆曉靜出生於江蘇省徐州，2000年在南京藝術學院獲藝術學學位後，來美獲得印第安納大學雕塑藝術學碩士，此後定居加拿大多倫多；她的創作多投入在表現中國文化上，寓情於山水畫，從美學經典、古老民間傳說、哲學思想中輸出靈感，現在又融入移民群體複雜的文化及分叉感。

「植物狂想曲」從即日起展至11月5日(周五)，觀賞時間是周一至周五下午1時至6時，依舊需遵守防疫規定，看展者需提前預約並戴好口罩，請登錄https://forms.gle/Fz71yJa7WKmJeEgy5預約，地址為曼哈頓百老匯街456號。

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