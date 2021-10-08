未致命肇事逃逸 僅5%被抓

車禍破案率低的原因之一是，僅各警察分局出面調查，未動用全市資源；圖為警方在布碌崙8大道華社處理一起車禍。(記者黃伊奕╱攝影)

去年，紐約警察 僅拘捕5%未致命的肇事逃逸者，卻動用了大批人力和設備追蹤車輛行蹤，這些資料不用可惜，替車禍 受害人打官司的律師瓦卡羅(Steve Vaccaro)說，警方蒐集來的資料，應用來追查肇事逃逸的案件。

紐約市 警執行「下曼哈頓計畫」時，蒐集了幾乎所有往來車輛的車牌號碼和違規開出的罰單資料，卻只用來作反恐行動參考，不用來幫忙追查肇事逃逸案件。

瓦卡羅說，在警方眼中，追查恐怖分子才是犯罪刑事調查，肇事逃逸案件，除非有人死亡或重傷命危，都不會主動積極調查。

他引述警方人員說，紐約市警從各地固定和警察機動掃瞄作業，每天蒐集約360萬輛車牌號碼及位置的資料，然後歸檔在警察局車輛移動資料庫。

他說，車輛移動資料可用來幫忙解決他客戶的官司，也可用來提升警方逮捕肇事逃逸嫌犯的效率。未被拘捕的這類嫌犯，每年成千上萬，他們一天不受到法律制裁，就表示有同樣多的受害人沉冤未雪。

市警局車禍調查組2020年調查了39件致命的肇事逃逸案，解決了其中11件，破案率28%；今年頭八個月，致命的肇事逃逸案已超過去年整年，達45件，目前為止，解決了13件，破案率為29%。

有人受傷但不致命的肇事逃逸案，去年調查了6652件，解決324件，破案率僅5%；警方破案率低的原因之一是，僅各分局出面調查，未動用全市資源。

今年8月底為止，全市5318非致命肇事逃逸案，僅265人被捕，也是5%。

撞死人卻逃離現場，尤其是在酒精或毒品影響下肇事，在法律上屬於重罪，若一級車輛致死罪名成立，最重可判刑15年。

若傷勢不重，即使逃離現場被抓到，也可能輕罪處理，最重判處四年刑期。

警局發言人賴利(Edward Riley)說，車牌資料僅用來調查致命或幾乎致命交通事故案的說法不對，任何類型的犯罪案件，視調查需要，都可能用到，也已在使用。