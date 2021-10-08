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交通事故激增 今夏77人車禍亡

記者黃伊奕／紐約報導
紐約市交通事故激增，今年夏季77人命喪車輪；圖為皇后區長島快速路上發生的嚴重車禍。(記者曹健／攝影)
紐約市交通事故激增，今年夏季77人命喪車輪；圖為皇后區長島快速路上發生的嚴重車禍。(記者曹健／攝影)

根據最新數據，紐約市今年致命交通事故劇增，僅夏季的6月至8月，就有77人因車禍死亡；市長白思豪提出的「零死亡願景」(VisionZero)，再度破功。

根據「交通選擇」組織(Transportation Alternatives)統計，紐約市今年6月至8月夏天成為發生致命車禍最嚴重的一年，全市致命車禍相比以往均出現大幅度增加，布碌崙區最為嚴重；這三個月內布碌崙因交通死亡人數與去年同期相比劇增，今年至9月車禍死亡人數就高過去年全年。

根據統計，這三個月紐約市共有77人因車禍去世，其中23人來自布碌崙，而今年年初至今布碌崙共有63人因車禍死亡，與去年同期相比增加了40%。

雖然布碌崙全區各地均有交通事故，但其中20起致命車禍是發生在布碌崙北區，另外在布碌崙皇冠高地和Bedford-Stuyvesant也有高達十起致命車禍。

放眼全市，年初至今發生的致命車禍數量，要高於2016年至2020年中任何一年的全年致命車禍總數，但在布碌崙今年行人在車禍中喪生的人數，比2015年至2019年五年當地發生的同類致命車禍總數還要高。

研究表明，導致致命車禍增加的其中一個原因是大型休旅車(SUV)增加，布碌崙駕駛休旅車的居民從2016年至2020年增加了25%，行人被SUV撞死的機率要比其他車輛高出2.5至3倍。

「交通選擇」認為，下一屆紐約市長必須承諾採取更加積極的方式確保交通安全，例如推行NYC25X25計畫，即確保在2025年將全市25%的街道歸還給行人，而非機動車輛使用。

車禍 布碌崙 紐約市

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