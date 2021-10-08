泥黃溫泉、鹽磚桑拿、紅酒浴池 紐約泡湯趣

Sojo Spa館內還有一個特色冰室。(取自Sojo臉書)

紐約天氣逐漸轉涼，沙灘、泳池逐漸退出民眾的視野，愛水一族不妨轉戰各大溫泉或水療館，既能滿足躺在水中的平靜與放鬆，也能靠著各種天然泉水或桑拿給皮膚來一次徹底的滋潤或排毒。

羅斯福水療館╱高礦物質 天然溫泉

薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)的羅斯福水療館(Roosevelt Baths & Spa)是在房間浴缸中享受溫泉。（取自羅斯福水療館臉書）

在紐約想要泡溫泉，不得不提到紐約州首府奧本尼(Albany)附近的薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)的羅斯福水療館(Roosevelt Baths & Spa)，這個被美名為大紐約地區最好的天然礦物溫泉，自1935年一直運營至今；當地以其在東部極為稀少的高礦物質天然溫泉極為有名，也正是因為富含礦物質水是泥黃色。

這個水療館泡位於州立公園的正中心，周圍都是各種歷史悠久的大樹林，館內裝修也採用暖黃色調，明顯能看出歷史打磨的痕跡；泡溫泉的方式也非常特別，泉水是直接引入房間一個浴缸內，隨後的按摩等護理也是在房間內進行；雖然一些民眾認為失去了傳統意識中泡溫泉的樂趣，但在疫情仍在情況下反而給予民眾更多的安心，可以更好的享受溫泉水滋養皮膚、放鬆神經的過程。

羅斯福水療館內裝修以暖黃色為主。（取自羅斯福水療館臉書）

除了溫泉外，薩拉托加泉鎮也有很多其他豐富的娛樂活動，例如賽馬、滑雪、六旗樂園以及包括薩拉托加溫泉歷史博物館等，適合紐約市 民全家一起短期出遊。

羅斯福水療館位於薩拉托加泉鎮Roosevelt Dr. 39號，距離紐約約三小時開車路程，泡溫泉人均45元左右，按摩等服務從80元到220元不等，需滿18歲才能入內，更多信息可查看網頁：https://www.gideonputnam.com/roosevelt-baths-and-spa。

Sojo Spa韓式水療館╱多種浴池、特色桑拿房

Sojo Spa館外觀大氣壯觀。(取自Sojo臉書)

如果不想大費周章前往上州，與曼哈頓 緊密相連的新澤西州 著名的韓式水療館Sojo Spa絕對值得一試，Sojo Spa位於新澤西州Edgewater，他更接近華裔傳統意識中的水療館；一棟碩大的建築內擁有多個水療池，其中位於頂樓的室外無邊泳池常年溫暖，可一邊泡在溫水中，一邊觀賞喬治華盛頓大橋至砲台公園之間的曼哈頓天際線，視野開闊，景色極佳。

此外水療館內還有檜木池、水療池、足浴池、熱湯池、二氧化碳池等多個浴池，基本從一進大樓，完成洗澡、泳衣更換等一系列措施後，基本是從一個浴池泡到另一個浴池，整日不用停歇。

Sojo Spa內鹽磚推起來的桑拿房。(取自Sojo臉書)

Sojo Spa館內石床桑拿房。(取自Sojo臉書)

水療館內也有多個桑拿房，並且每個房間都極具特色，例如因美容功效在全世界已流傳了幾個世紀的紅黏土房，其因含有一種硅礦物質，可產生負離子加快血液循環和氧合作用，排出毛孔與肌肉中的毒素；可刺激淋巴系統的白黏土房，幫助排除身體裡的重金屬、日常輻射等；由鹽磚築成的鹽桑拿房、木炭房、冰室、石床、遠紅外熱力房等。

Sojo Spa內室外無邊泳池享受美好景色。(取自Sojo臉書)

在Sojo Spa能獨自享受各種美容、美體、按摩服務，也能一群好友相約在內徹底放鬆後，聊天、玩牌以及享受美食，是絕佳的休閒好去處。

Sojo Spa地址為新澤西州Edgewater的River Rd 660號，入場票價從50元至75元不等，美甲、按摩等服務從45元到595元不等，需年滿16歲才能入場，所有人都需要在室內穿泳衣。

Aire Ancient Baths╱4種溫度池、紅酒浴池

Aire Ancient Baths以羅馬風格為主。（取自Aire Ancient Baths網站）

紐約市內也有很多特色的水療館，例如充滿異國風情的Aire Ancient Baths就位於曼哈頓下城Franklin街88號，室內以羅馬、希臘等遠古時代風格為主，裡面有高達華氏102度的熱水浴池、97度的溫水浴，57度的冷水浴池和50度的冰浴池以及按摩浴池、鹽水浴池、紅酒浴池、薰衣草桑拿房等。

還有位於曼哈頓Greenwich街377號的傳統日式水療館Shibui Spa，以水、石頭、木頭為主題打造回歸自然等，也值得一試。

位於皇后區大學點的Spa Castle溫泉式度假休閒中心，距離法拉盛華人很近，也可前往，地址為11大道131-10號。