我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

泥黃溫泉、鹽磚桑拿、紅酒浴池 紐約泡湯趣

記者黃伊奕／紐約報導
Sojo Spa館內還有一個特色冰室。(取自Sojo臉書)
Sojo Spa館內還有一個特色冰室。(取自Sojo臉書)

紐約天氣逐漸轉涼，沙灘、泳池逐漸退出民眾的視野，愛水一族不妨轉戰各大溫泉或水療館，既能滿足躺在水中的平靜與放鬆，也能靠著各種天然泉水或桑拿給皮膚來一次徹底的滋潤或排毒。

羅斯福水療館╱高礦物質 天然溫泉

薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)的羅斯福水療館(Roosevel...
薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)的羅斯福水療館(Roosevelt Baths & Spa)是在房間浴缸中享受溫泉。（取自羅斯福水療館臉書）

在紐約想要泡溫泉，不得不提到紐約州首府奧本尼(Albany)附近的薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)的羅斯福水療館(Roosevelt Baths & Spa)，這個被美名為大紐約地區最好的天然礦物溫泉，自1935年一直運營至今；當地以其在東部極為稀少的高礦物質天然溫泉極為有名，也正是因為富含礦物質水是泥黃色。

這個水療館泡位於州立公園的正中心，周圍都是各種歷史悠久的大樹林，館內裝修也採用暖黃色調，明顯能看出歷史打磨的痕跡；泡溫泉的方式也非常特別，泉水是直接引入房間一個浴缸內，隨後的按摩等護理也是在房間內進行；雖然一些民眾認為失去了傳統意識中泡溫泉的樂趣，但在疫情仍在情況下反而給予民眾更多的安心，可以更好的享受溫泉水滋養皮膚、放鬆神經的過程。

羅斯福水療館內裝修以暖黃色為主。（取自羅斯福水療館臉書）
羅斯福水療館內裝修以暖黃色為主。（取自羅斯福水療館臉書）

除了溫泉外，薩拉托加泉鎮也有很多其他豐富的娛樂活動，例如賽馬、滑雪、六旗樂園以及包括薩拉托加溫泉歷史博物館等，適合紐約市民全家一起短期出遊。

羅斯福水療館位於薩拉托加泉鎮Roosevelt Dr. 39號，距離紐約約三小時開車路程，泡溫泉人均45元左右，按摩等服務從80元到220元不等，需滿18歲才能入內，更多信息可查看網頁：https://www.gideonputnam.com/roosevelt-baths-and-spa

Sojo Spa韓式水療館╱多種浴池、特色桑拿房

Sojo Spa館外觀大氣壯觀。(取自Sojo臉書)
Sojo Spa館外觀大氣壯觀。(取自Sojo臉書)

如果不想大費周章前往上州，與曼哈頓緊密相連的新澤西州著名的韓式水療館Sojo Spa絕對值得一試，Sojo Spa位於新澤西州Edgewater，他更接近華裔傳統意識中的水療館；一棟碩大的建築內擁有多個水療池，其中位於頂樓的室外無邊泳池常年溫暖，可一邊泡在溫水中，一邊觀賞喬治華盛頓大橋至砲台公園之間的曼哈頓天際線，視野開闊，景色極佳。

此外水療館內還有檜木池、水療池、足浴池、熱湯池、二氧化碳池等多個浴池，基本從一進大樓，完成洗澡、泳衣更換等一系列措施後，基本是從一個浴池泡到另一個浴池，整日不用停歇。

Sojo Spa內鹽磚推起來的桑拿房。(取自Sojo臉書)
Sojo Spa內鹽磚推起來的桑拿房。(取自Sojo臉書)

Sojo Spa館內石床桑拿房。(取自Sojo臉書)
Sojo Spa館內石床桑拿房。(取自Sojo臉書)

水療館內也有多個桑拿房，並且每個房間都極具特色，例如因美容功效在全世界已流傳了幾個世紀的紅黏土房，其因含有一種硅礦物質，可產生負離子加快血液循環和氧合作用，排出毛孔與肌肉中的毒素；可刺激淋巴系統的白黏土房，幫助排除身體裡的重金屬、日常輻射等；由鹽磚築成的鹽桑拿房、木炭房、冰室、石床、遠紅外熱力房等。

Sojo Spa內室外無邊泳池享受美好景色。(取自Sojo臉書)
Sojo Spa內室外無邊泳池享受美好景色。(取自Sojo臉書)

在Sojo Spa能獨自享受各種美容、美體、按摩服務，也能一群好友相約在內徹底放鬆後，聊天、玩牌以及享受美食，是絕佳的休閒好去處。

Sojo Spa地址為新澤西州Edgewater的River Rd 660號，入場票價從50元至75元不等，美甲、按摩等服務從45元到595元不等，需年滿16歲才能入場，所有人都需要在室內穿泳衣。

Aire Ancient Baths╱4種溫度池、紅酒浴池

Aire Ancient Baths以羅馬風格為主。（取自Aire Ancien...
Aire Ancient Baths以羅馬風格為主。（取自Aire Ancient Baths網站）

紐約市內也有很多特色的水療館，例如充滿異國風情的Aire Ancient Baths就位於曼哈頓下城Franklin街88號，室內以羅馬、希臘等遠古時代風格為主，裡面有高達華氏102度的熱水浴池、97度的溫水浴，57度的冷水浴池和50度的冰浴池以及按摩浴池、鹽水浴池、紅酒浴池、薰衣草桑拿房等。

還有位於曼哈頓Greenwich街377號的傳統日式水療館Shibui Spa，以水、石頭、木頭為主題打造回歸自然等，也值得一試。

位於皇后區大學點的Spa Castle溫泉式度假休閒中心，距離法拉盛華人很近，也可前往，地址為11大道131-10號。

充滿異國風情的Aire Ancient Baths就位於曼哈頓下城。（取自Air...
充滿異國風情的Aire Ancient Baths就位於曼哈頓下城。（取自Aire Ancient Baths網站）

紐約市 新澤西州 曼哈頓

上一則

霍楚增撥2500萬元 打擊仇恨犯罪

下一則

劫匪出沒貝瑞吉地鐵洗劫醉男 華男目睹

延伸閱讀

白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大

白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大
戶外用餐永久化 紐約市府徵民意

戶外用餐永久化 紐約市府徵民意
紐約長老會下城醫院3場活動 免費施打流感疫苗

紐約長老會下城醫院3場活動 免費施打流感疫苗
知情人士：競選紐約州長 白思豪已開始透露消息

知情人士：競選紐約州長 白思豪已開始透露消息
小馬可仕將選菲律賓總統重振家族 母親為貪汙罪上訴中

小馬可仕將選菲律賓總統重振家族 母親為貪汙罪上訴中

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向受害人的右眼，導致對方可能失明。(市警提供)

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

2021-09-30 12:16
聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」