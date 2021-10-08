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周末好去處╱哥倫比亞狂歡節、布碌崙採南瓜來了

記者黃伊奕整理

哥倫比亞狂歡節

哥倫比亞狂歡節(Colombia Carnaval Party)訂於9日(周六)舉行，現場將提供各種哥倫比亞傳統風格的節目、音樂等表演，多位知名的哥倫比亞歌手也會登場，現場還會提供各種特色酒精飲品；活動僅限年滿21歲並完成新冠肺炎疫苗接種成人參加，需提前預訂進場門票，活動將在9日深夜11時開始一直狂歡至次日4時清晨；地點為曼哈頓Bleecker街158號，票價18元至70元不等，訂票網站：https://www.eventbrite.com/e/colombia-carnaval-party-2021-tickets-170344438802

脫口秀「紐約已死」

死亡的紐約市(NYC is Dead)訂於9日(周六)舉行，這是曼哈頓中央公園舉行的一場免費站立式脫口秀，活動還包括現場樂隊表演，無需預約直接前往參加即可；活動將在9日晚7時30分開始，地點為曼哈頓中央公園59街交110th街，如果下雨活動將會取消；更多活動詳情可登錄網站https://www.centralparknyc.org

布碌崙酒節

布碌崙(布魯克林)酒節(Brooklyn Wine Fest)訂於9日(周六)舉行，參加者將在現場品嚐各種免費的酒樣品，還有各種現場遊戲、娛樂以及食物，主辦方將嚴格遵守各種防疫規定，活動僅對21歲以上成人開放，並且不允許攜帶任何大型包入內；活動當日分兩場在布碌崙EXPO Center舉行，地點為Noble街72號，舉行時間分別為下午1時至4時30分和下午6時至晚9時30分，票價為15元；更多活動詳情可查詢網頁：https://www.eventbrite.com/e/brooklyn-wine-fest-tickets-166810910925?aff=Website

南瓜採摘日

南瓜採摘日(Pumpkin Picking）訂於i9日(周六)和10日(周日)在布碌崙舉行，不僅可在現場參觀與餵食各種動物、乘坐乾草車、採摘屬於自己的南瓜，還會有巨大的可操作的推土機提供在現場，是親子活動的好去處；活動將在上午11時至下午5時舉行，地點為布碌崙Flatbush大道3159號，票街為12元，兩歲以下免費；更多信息可查看網頁：https://greenmeadowsfarmbrooklyn.com/special-events/

布碌崙 曼哈頓 紐約市

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