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紐約市犯罪率大降 重罪數量30年新低

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪表示，紐約市今年迄今的搶劫、輕罪、和主要財產重罪數量已降至30年來新低；圖為布碌崙日前的一個槍擊案現場。(Getty Images)
市長白思豪表示，紐約市今年迄今的搶劫、輕罪、和主要財產重罪數量已降至30年來新低；圖為布碌崙日前的一個槍擊案現場。(Getty Images)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)6日表示，紐約市的總體犯罪率相比去年大幅下降，其中今年迄今的搶劫、輕罪、和主要財產重罪數量已降至30年來新低，持槍導致的逮捕數量則增加20%；此外，今年9月的槍擊案數量比去年同期下降8.7%，凶殺案和搶劫案數量則分別下降23.7%和15.8%。

白思豪表示，「總是有人質疑紐約市，質疑我們能否恢復、質疑市警局的執法能力，但是事實不言自明；我們的凶殺案發生率已經倒退回50和60年代的水平，隨著疫後恢復的推進，我們還能讓這一數字變得更低。」

市警總局數據顯示，今年9月共發生46起凶殺案，相比之下去年同期為59起；今年截至目前凶殺案的累計數量，也比去年同一時段下降3%；同時，今年9月共發生136起槍擊案，比去年9月的150起有所下降；白思豪說，今年的槍擊案數量已經回到2009到2012年的水平，比1993年到2008年的任意一年都低，但仍高於2018年和2019年。

不過，9月的總體犯罪率仍比去年上升2.6%，主要因為重罪攻擊、搶劫案分別比去年同期增加18.5%和6%。

白思豪表示，尽管枪击案和犯罪率整体下降，但市警仍有很多工作要做；「我們打擊犯罪在布碌崙(布魯克林)、皇后區、史泰登島、曼哈頓南區都取得進展，但布朗士和曼哈頓北區的問題仍然很多。」

白思豪呼籲司法系統加快案件審理速度，這樣才能改善紐約市的公共安全；他表示，相比疫情之前，今年法院的審判數量下降92%，認罪數量下降55%，「法院系統的人總是愛找理由，覺得他們不工作也可以；但是我說，如果他們不工作，法院存在的意義是什麼？如果法院不重要，為什麼要設立法院？他們應該盡快回歸崗位。」

市長白思豪表示，紐約市今年迄今的搶劫、輕罪、和主要財產重罪數量已降至30年來新低...
市長白思豪表示，紐約市今年迄今的搶劫、輕罪、和主要財產重罪數量已降至30年來新低；圖為布碌崙日前的一個槍擊案現場。(Getty Images)

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