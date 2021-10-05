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紐約市三大圖書館系統 取消出借圖書逾期罰款

記者牟蘭／紐約報導
紐約市三大圖書館取消歸還書籍逾期罰款且消除了所有用戶過去的罰款紀錄；圖為法拉盛圖書館。(記者牟蘭／攝影)
紐約市三大圖書館取消歸還書籍逾期罰款且消除了所有用戶過去的罰款紀錄；圖為法拉盛圖書館。(記者牟蘭／攝影)

包括布碌崙(布魯克林)公共圖書館、紐約公共圖書館和皇后區公共圖書館的紐約市三大圖書館5日宣布，即日起不再對出借書籍與其他流通資料收取逾期罰款，並消除過去所有用戶的逾期罰款，以確保每個紐約市民都享有獲取知識的權利。

去年疫情爆發後，紐約市三大圖書館取消了逾期歸還書本或資料用戶罰款的規定；根據數據，疫情爆發後前，全市有40萬人，因累積逾期罰款超過15元，圖書證被凍結，失去了借書資格，這些人多數來自低收入社區，其中有30%的用戶年齡在17歲以下。

紐約公共圖書館館長馬克斯(Anthony W. Marx)表示，逾期罰款是一項「過時且無效」強制要求用戶歸還圖書的方式，「對那些支付得起罰款的人來說，它幾乎不起作用，對那些負擔不起罰款的人，特別是低收入的紐約客來說，罰款成為他們無法接受知識的真正障礙。」

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，他小時候曾因圖書證上有逾期罰款，讓他一度不敢再踏進圖書館；他說，直到今天，全市有無數的紐約客因此被剝奪了借閱圖書的資格，「這是不可接受的，我們很高興能讓更多人參與到我們提供的一切活動中。 」

根據這項新規，所有公共圖書館的用戶無需支付逾期歸還讀物的罰款，即日起廢除累積罰款15元，凍結圖書證的規定；不過，若民眾丟失出借的讀物，仍需支付賠償的費用，若出借讀物超過一個月未歸還，即視為讀物丟失，但若只要民眾最終歸還書籍，無需支付任何費用。

新規指出，若圖書證上顯示有尚未賠償丟失讀物的欠款，圖書證將被暫停使用出借實體書目，但持卡人仍可使用相關證件，使用圖書館的電腦、借用電子書與其他電子資料。

此外，為了歡迎讀者回歸圖書館，紐約市三大圖書館將從18日(周一)起舉辦為期一周的贈品和特別節目活動，更多信息，請登錄 bklynlibrary.orgnypl.orgQueenslibrary.org 網站上查詢。

圖書館 紐約市 低收入

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