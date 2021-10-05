紐約市三大圖書館系統 取消出借圖書逾期罰款
包括布碌崙(布魯克林)公共圖書館、紐約公共圖書館和皇后區公共圖書館的紐約市三大圖書館5日宣布，即日起不再對出借書籍與其他流通資料收取逾期罰款，並消除過去所有用戶的逾期罰款，以確保每個紐約市民都享有獲取知識的權利。
去年疫情爆發後，紐約市三大圖書館取消了逾期歸還書本或資料用戶罰款的規定；根據數據，疫情爆發後前，全市有40萬人，因累積逾期罰款超過15元，圖書證被凍結，失去了借書資格，這些人多數來自低收入社區，其中有30%的用戶年齡在17歲以下。
紐約公共圖書館館長馬克斯(Anthony W. Marx)表示，逾期罰款是一項「過時且無效」強制要求用戶歸還圖書的方式，「對那些支付得起罰款的人來說，它幾乎不起作用，對那些負擔不起罰款的人，特別是低收入的紐約客來說，罰款成為他們無法接受知識的真正障礙。」
皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，他小時候曾因圖書證上有逾期罰款，讓他一度不敢再踏進圖書館；他說，直到今天，全市有無數的紐約客因此被剝奪了借閱圖書的資格，「這是不可接受的，我們很高興能讓更多人參與到我們提供的一切活動中。 」
根據這項新規，所有公共圖書館的用戶無需支付逾期歸還讀物的罰款，即日起廢除累積罰款15元，凍結圖書證的規定；不過，若民眾丟失出借的讀物，仍需支付賠償的費用，若出借讀物超過一個月未歸還，即視為讀物丟失，但若只要民眾最終歸還書籍，無需支付任何費用。
新規指出，若圖書證上顯示有尚未賠償丟失讀物的欠款，圖書證將被暫停使用出借實體書目，但持卡人仍可使用相關證件，使用圖書館的電腦、借用電子書與其他電子資料。
此外，為了歡迎讀者回歸圖書館，紐約市三大圖書館將從18日(周一)起舉辦為期一周的贈品和特別節目活動，更多信息，請登錄 bklynlibrary.org、nypl.org 和 Queenslibrary.org 網站上查詢。
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