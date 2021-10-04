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即使上帝說打…長島醫護拒接種 被解雇

編譯孫梁／綜合4日電

長島東部蘇福克郡河頭鎮Peconic灣醫療中心64歲的護理員凱倫·蘿絲(Karen Roses)，因為拒絕接種新冠疫苗，收到了解雇通知；但是她態度依然強硬：「就算上帝告訴我必須打疫苗，我也不打」。

疫情導致醫護人員短缺，醫院人手嚴重不足；如今州府頒布強制接種令，不顧醫護人員沒打疫苗是出於健康原因還是宗教因素，做出強行規定；蘿絲就在施打截止日期的次日被通知解聘。

蘿絲認為，此次的疫苗接種太匆忙，而且是強迫性質，因此她不會注射，即使施打疫苗，也不能保證她不會染病和不能傳給他人；她說，「並非什麼人或什麼組織說疫苗安全就行，安全與否要眼見為實。」

蘿絲表示，沒打疫苗的醫護人員被認為是傳播源，但打過的人實際上也具有傳染性。她表示自己不反對打疫苗，但強制接種令剝奪了人們的選擇自由，「我在自己的國家的不安全感日益強烈，彷彿成為目標。」

蘿絲展示了她的解聘通知，上面說蘿絲被多次警告須打疫苗，否則將面臨解雇。通知書還補充說，如果她能很快接種第一劑疫苗，就具備重新受聘的資格。

紐約州要求醫院和養老院的醫護人員必須在9月27日前注射第一劑疫苗，家庭護理和成年看護人員需在10月7日前注射第一劑；蘇福克郡80%的醫院人員已完成兩劑注射，全州是87%。

屬於諾斯維爾醫療系統(Northwell Health)的Peconic灣醫療中心發言人說，為推動全體人員施打疫苗，諾斯維爾系統迅速採取措施，多數人為避免被解聘而打了疫苗，但數百人因爲拒打被辭退。

疫苗 紐約州 長島

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