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林世寶 用3000張紐約市捷運卡雕塑成「虎王」

記者張心／紐約報導
華裔藝術家林世寶和其製作的馬與虎展品留念。（記者張心／攝影）
華裔藝術家林世寶和其製作的馬與虎展品留念。（記者張心／攝影）

無門美術館邀請華裔藝術家林世寶，日前在法拉盛楓葉公園聯合舉辦「2022王者無畏」主題藝術展，C位展品「虎王」木雕由3000張紐約市捷運卡製作而成，以期祝願紐約客疫後「虎虎生風」。

本次主題藝術展共計展出四件參展作品，選取林世寶12生肖作品中的虎、馬、蛇、豬，皆由數千張紐約捷運卡及木質結構的雕塑組成。其中主要作品「虎王-王者無畏」更是為迎接即將到來的虎年集氣，由林世寶耗時數年搜集3000張紐約市捷運卡後設計製成，寓意將虎的圖騰精神賦予每一位紐約客，期待來年人們能夠戰勝一切困難，以無畏勇猛之心走向未來。

「3000張捷運卡是我們耗時很久收集而成，來自於社會各界人士的捐贈，所以每一張捷運卡象徵著社會中的每一個人；儘管一個人的力量單薄，但全社會的大團結便能夠將這些碎片化的力量集而成氣，爆發出「虎王」的神力。」林世寶表示，「經過一年多的封城居家隔離，紐約逐漸恢復往日的生機，虎代表著健碩和生命力，我希望憑藉自己的作品向每一位疫後的紐約客傳遞祝福，希望大家能夠健康、幸福、快樂。」

華裔藝術家林世寶製作的馬與蛇展品。（記者張心／攝影）
華裔藝術家林世寶製作的馬與蛇展品。（記者張心／攝影）

除了「虎王」之外，現場還展出同樣用數千張捷運卡製成的馬、蛇、豬木雕，皆來自林世寶的12生肖作品，吸引現場法拉盛居民駐足圍觀拍照。林世寶表示12生肖已完成十件，僅剩的兔和羊兩件，因為白色捷運卡收集不夠量，所以還未能製作完成。他呼籲社會各界愛心人士，能夠捐贈白色市捷運卡，一同完成12生肖作品。

看展的兒童和藝術家林世寶製作的豬展品合影。（記者張心／攝影）
看展的兒童和藝術家林世寶製作的豬展品合影。（記者張心／攝影）

此次藝術展得到政府和商家支持，由無門美術館主辦、大法拉盛商會協辦，結合年度法拉盛農夫市場舉行。市議員顧雅明、紐約華僑文教中心主任陳永豐、協和門窗創辦人兼董事長陳秋貴等到場支持，共同期待振興法拉盛經濟，恢復居民繽紛多彩的社區文化生活，幫助調節社會大眾的心理健康。

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