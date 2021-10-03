我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

民眾籌款達標 紐約萬聖節遊行如期舉行

記者顏嘉瑩／紐約報導
今年的萬聖節大遊行，在獲得足夠募款後將如期舉行。(本報檔案照)
今年的萬聖節大遊行，在獲得足夠募款後將如期舉行。(本報檔案照)

紐約市萬聖節重頭戲「格林威治村萬聖節遊行」(Village Halloween Parade)，去年受到新冠肺炎疫情影響取消，雖然今年回歸，但卻因為經費不足而恐無法舉辦；日前一名金融服務公司資深副總裁與其妻子慷慨解囊，讓籌款達到目標金額，今年的遊行將如期舉行。

由於缺乏資金，主辦方在9月中曾表示，今年的萬聖節遊行資金不足，即便已經獲得市府批准，但卻難以執行；主辦方之後在網上發起募款，目標為15萬元、籌款截止日期為10月5日。

根據媒體ABC7報導，來自布碌崙(布魯克林)的UBS金融服務公司資深副總裁Jason Feldman和其妻子，在近日得知遊行可能礙於經費而取消，於是兩人慷慨解囊，捐出足夠資金，確保活動可順利舉行。

Feldman表示，做為土生土長的紐約客，他相當喜歡東村的萬聖節遊行，如果遊行能夠舉辦，在城市仍受到疫情影響下，雖然不是救命良藥，但能夠成為民眾的一劑強心針。

今年的遊行在獲得足夠資金後，將於10月31日(周日)回歸，從當晚7時至11時，在曼哈頓第六大道，從春街(Spring St.)一路延伸至16街舉辦；本屆主題為「讓我們一起玩」(Let's Play)，讓去年因為疫情沒有享受到萬聖節樂趣的孩子們，可以一起同歡，也喚醒民眾內心的孩子。

遊行中的重點巨型木偶，將與兒童藝術博物館(Children's Museum of Art)合作提供，孩子也將協助木偶設計；喜劇演員兼歌手Randy Rainbow則會擔任遊行總領隊(Grand Marshal)，並演唱新歌「Pink Glasses」。

格林威治村萬聖節遊行今年為第48屆，被譽為全美最大慶典活動之一，在疫情前每年可吸引超過200萬人參與；去年該活動受到疫情無法舉辦大型聚會影響，而被迫取消，最後主辦方以舉辦虛擬的人偶遊行替代。

遊行 萬聖節 疫情

上一則

黃敏儀選市議員 法拉盛拉票

下一則

法拉盛商家竊案市警「消極」 顧雅明走訪解困

延伸閱讀

南加州2萬婦女遊行 聲援德州姐妹捍衛墮胎權

南加州2萬婦女遊行 聲援德州姐妹捍衛墮胎權
紐約日落公園華社晚間突發火災 4歲孩童傷勢嚴重

紐約日落公園華社晚間突發火災 4歲孩童傷勢嚴重

疫期投訴增三倍…打破沉默 法拉盛遊行反家暴

疫期投訴增三倍…打破沉默 法拉盛遊行反家暴
挺反仇亞 亞裔之友總聯盟 為皇后區長理查茲募款

挺反仇亞 亞裔之友總聯盟 為皇后區長理查茲募款
林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯

林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向受害人的右眼，導致對方可能失明。(市警提供)

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

2021-09-30 12:16
因暴雨困在法拉盛一棟公寓樓地下室喪生的中國湖北籍冷鴻升定於10月3日舉辦追思會。(友人提供)

華裔1家3口淹死地下室 各界伸援手28日舉行火化儀式

2021-09-28 11:36

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星