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亞馬遜在「頭上」打廣告？梅西興訟

編譯孫梁／綜合30日電
梅西公司提告，要求看板業主撤下亞馬遜廣告。（美聯社）
梅西公司提告，要求看板業主撤下亞馬遜廣告。（美聯社）

梅西百貨(Macy's)對毗鄰其曼哈頓旗艦店的大廈頂端廣告看板的業主提出控告，30日披露的控案顯示，梅西要求撤下看板上的亞馬遜(Amazon)廣告。

梅西旗艦店位於曼哈頓先鋒廣場(Herald Square)，近60年來，毗鄰大廈頂端的看板登的一直是梅西的廣告。但梅西公司今年在商談廣告的續約時，看板業主考夫曼(Kaufman)公司表示，他們在與一家大型網路零售商洽談，雖未點名，但明顯指的是亞馬遜公司。

梅西公司30日聲明說，「自1960年代初以來，百老匯街夾34街建築頂部的廣告看板上，就一直是梅西的廣告，我們有權繼續在此打廣告，並要求法院保護我們的權利，公司對訴訟中的此案不做評論。」

梅西的控案指出，看板高高豎在大廈頂端，每年舉行感恩節遊行時，人們遠遠就可看到上面的廣告，而且遊行畫面是全國電視直播。

與此案無關的商業律師格羅斯(Marc J. Gross)表示，梅西公司聲稱他們與被告有合約，雙方自1963年起就達成協議，規定梅西是在樓頂看板上打廣告的唯一零售商。

梅西公司在控案中沒有提出索賠，但表示網路零售商是他們的競爭對手，任何電商廣告都會給公司的經營造成無法衡量的損失。

格羅斯律師說，提控方通常是要求被告方補償自己的損失，但梅西的提控卻不是求償，而是要求法院禁止被告發布競爭對手的廣告，認為對方的廣告損害了公司的權益。

被告方的考夫曼公司和亞馬遜公司，都尚未對梅西的提告做出評論。

梅西公司提告，要求看板業主撤下亞馬遜廣告。（美聯社）
梅西公司提告，要求看板業主撤下亞馬遜廣告。（美聯社）

梅西百貨 亞馬遜 零售商

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