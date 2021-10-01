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雕塑公園、玻璃屋、農莊…紐約好個秋 來趟輕旅遊

記者張晨／紐約報導
Storm King Art Center園內秋意盎然。(取自臉書)
Storm King Art Center園內秋意盎然。(取自臉書)

秋意漸濃，適合郊遊，紐約市居民短途出行，有幾個好去處，包括上州戶外雕塑公園、康州的玻璃屋以及創意農莊；知名藝術家創作的雕像、著名建築師設計的多功能空間，把人的巧思與大自然融為一體，讓人流連忘返。

戶外雕塑公園Storm King Art Center

頭身分離的閉目佛像為出生在中國的雕塑家蘇沃爾所做。(取自Storm King A...
頭身分離的閉目佛像為出生在中國的雕塑家蘇沃爾所做。(取自Storm King Art Center臉書)

Storm King Art Center是一座大型戶外雕塑公園，由慈善家Ralph E. Ogden與其女婿H. Peter Stern於1960年共同創辦；位於紐約以北約一個半小時車程的地方，是初秋前往近郊的小眾目的地之一。

該公園最開始圍繞主建築Museum Building購買放置雕像，直到1966年像雕刻家史密斯(Davie Smith)購買了十三件大型雕像後，Storm King便開始將這些雕像直接擺放在草地與山坡上，與附近的景觀相互輝映，不管什麼季節都讓人欣賞起來非常舒服。

如今55年過去，園內500英畝的戶外場地中，陳列著超過100座大型藝術雕像，金秋時節更是蘆葦蕩漾，紅葉環繞，坡丘高低起伏，每一座都值得好好駐足欣賞。

最受關注的一座便要屬一座頭身分離的閉目佛像，在秋天欣賞更顯寧靜，他的創作者是出生在中國的義大利抽象主義雕塑家蘇沃爾(Mark di Suvero)；上世紀三十年代，蘇沃爾的父母從意大利來到中國，而蘇沃爾則出生在他們旅居上海時，蘇沃爾本人於1957年搬至紐約，他的作品備受中國文化的影響。

Tips: 由於10月、11月前來欣賞秋色的人潮非常多，建議上午11時以前入園，避免停車場客滿或是過於擁擠的狀況。

玻璃屋The Glass House

玻璃屋原為建築師強生的私人住宅，在1949年至1995年之間建造。(取自The ...
玻璃屋原為建築師強生的私人住宅，在1949年至1995年之間建造。(取自The Glass House官網)

雕塑畫廊在秋日艷陽下顯現漂亮的線條光影。(取自The Glass House官網...
雕塑畫廊在秋日艷陽下顯現漂亮的線條光影。(取自The Glass House官網)

玻璃屋由著名建築師強生(Philip Johnson)在1949年至1995年之間於康州新迦南鎮(New Canaan)的莊園裡建造；起先是其私人住宅，而後改為博物館，是目前美國最偉大的現代建築地標之一。

玻璃屋的外牆由無邊框的玻璃製成，與當時那個年代的房屋截然不同；整個建築包括14個建築，有遊客中心、湖亭、繪畫館、雕塑館以及工作室等；並收藏了許多20世紀的繪畫和雕塑，並定期設有臨時展覽。

除了玻璃屋本身，最讓人喜歡的要屬雕塑畫廊(Sculpture Gallery)，這裡的靈感部分來自於希臘島嶼的樓梯；強生把畫廊的玻璃天花板設計成條狀並由管狀鋼支撐，在秋日艷陽下內部會有非常漂亮的光影。

整棟建築在樹影中若隱若現，坐落在山角上可以俯瞰山下的池塘，同時又享有遠處樹林的景色；其中的景觀和結構都可以被視為對現代主義的新思維議程的探索。

這裡曾是強生本人的烏托邦，他把自己紐約公寓中的家具搬來，獨自享受風景，晚年時期，他便乾脆長住於此，很少離開。

1960年強生與藝術收藏家、策展人惠特尼(Davis Whitney)相遇，成為伴侶，一同在玻璃屋中度過了許多美好時光，2005年兩人相繼辭世。

Tips: 玻璃屋和Grace Farm只有九分鐘車程，建議安排在同一天瀏覽。

多功能農莊Grace Farm

主建築River Building靈感是來自一條蜿蜒的河流。(取自Grace F...
主建築River Building靈感是來自一條蜿蜒的河流。(取自Grace Farm官網)

Grace Farm作為社區多功能空間，免費開放給民眾。(取自Grace Far...
Grace Farm作為社區多功能空間，免費開放給民眾。(取自Grace Farm官網)

在大紐約地區常常聽到三州(Tri-State)一員的康州是常常被紐約客忘記的一個短途出遊好去處，離曼哈頓約80分鐘車程，在紐約州與康州交界處的一處私人開放空間Grace Farm就是一個很棒的秋遊休憩地。

Grace Farm於2015年竣工開放，此前有地產商想開發此地，但當地社區人士不忍這一片綠地消失，於是自發成立非營利組織，集資將空地買下，取名Grace Farm，作為社區使用的多功能空間。

主建築River Building由日本著名建築師妹島和世(Kazuyo Sejima)與西澤立衛(Ryue Nishizawa)共同設計；靈感是來自一條蜿蜒的河流，用原木與金屬結合的單一屋頂將五個獨立、有不同功能的室內空間連成一體；從高處望下，反光的屋頂真就宛若一條涓涓细流。

五個室內空間分別是Sanctuary(表演，集會，講座)，Library(圖書館，禮品店)， Commons(餐飲，休憩)，Pavilion(莊園導覽起點)和Court(籃球場，綜合活動中心)；每個空間到不同季節都開展不同活動，秋季的觀鳥、賞葉將從10月開始。

Grace Farm的餐廳也不容小覷，千萬不要以為他們的食物和其他遊客中心一樣普通，所用食材全部新鮮採摘至附近農場，室內原木桌椅與屋頂通透的玻璃牆打造與自然零距離的用餐氛圍，而且價格親民，份量誠意十足。

這樣一個設計感十足的秋意農莊，是完全免費開放，但須提前上官網預約；這裡不只是一個暫時逃離紐約、享受自然與片刻寧靜的好地方，對於建築愛好者來說，也是一個來觀摩妹島和世設計的聖地。

Tips: 帶娃、放鬆、親近自然、甚至遠程工作的「一站式」不二之選，無需頭痛安排行程，懶人必備。

紐約市 雕塑 中國

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