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MTA口罩令執法1周 16人挨罰

記者顏嘉瑩／紐約報導
自大都會運輸署上周頒布新規，嚴格執行口罩令後，一周內有16人遭罰。(記者顏嘉瑩/攝影)
自大都會運輸署上周頒布新規，嚴格執行口罩令後，一周內有16人遭罰。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約大都會運輸署(MTA)上周頒布新令，要求所有在市內搭乘地鐵、公車等公共交通工具的乘客必須戴口罩，違者罰款50元，警告後仍拒絕戴口罩，則將收到傳票；根據29日公布的最新數據，在過去五天內，總共只有16人遭罰、兩人被趕下車。

MTA發言人科爾特斯(Michael Cortez)表示，在執法人員要求後，共有658名乘客配合戴上口罩；而捷運警局(MTAPD)則在執法的首周，發放了共2702個口罩。

根據MTA調查，在公共交通上戴口罩的乘客數量有下降；統計數據，在今年前六個月，超過80%的地鐵乘客都有戴口罩，但從今年7月至9月期間，該數字下滑，而此前MTA卻未出台口罩令等規定。

由於公校開學，且有部分公司已恢復到辦公室上班，為了防止新冠病毒透過通勤，爆發另一波的疫情，MTA於本月23日開始實施，要求所有乘客戴口罩，否則開罰。

紐約州自去年9月中，開始要求乘客搭乘市內公共交通工具時必須戴口罩，否則將罰款50元，目前該規定實施已滿一年，與去年12月相比，本月被罰的人數减少了96%，當時共計有536人，因不遵守時任州長葛謨(Andrew Cuomo)的行政令而遭罰；不過數據顯示州府的規定在此期間，總共只發出41張傳票。

在MTA的新規定實施之前，執法人員平均每九天發出一張傳票，在上周起的嚴格執法過後，目前平均每天發出三張傳票。

根據MTA的數據，自本月13日公校恢復到校上課以來，紐約公共交通客流量多次突破疫情期間的高峰，譬如開學首日的地鐵客流量為277萬人次，14日為290萬人次，刷新了自2020年3月疫情爆發後，紐約市地鐵單日最高客流紀錄。

對於政府、當局的口罩令，近日也有不少民眾抱怨，表示警察在搭乘地鐵時，也未按照規定戴好口罩，但卻不需受到任何處罰，對此警方表示，目前沒有關於警察未戴口罩而開出罰單的任何數據統計。

口罩 MTA 地鐵

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