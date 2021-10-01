周末好去處╱圖書節、南瓜及稻草人展 可逛逛

布碌崙 圖書節

這個一年一度的文學慶典將來自世界各地的140多位傑出作家聚集在一起，包括兒童圖書節及文學集市。書蟲們屆時不但可以淘舊書看新書，更能與作者、書友交流閱讀心得，同時還有演講、瑜伽等活動穿插。兒童圖書節時間為2日(周六)上午11時至下午3時，文學集市則一致持續至3日(周日)晚11時，地點在布碌崙(布魯克林)下城Metrotech Commons。更多資訊可瀏覽網頁：https://brooklynbookfestival.org/。

紐約植物園 秋季南瓜、稻草人展

與日本「波點女王」草間彌生的宇宙自然(Kusama: Cosmic Nature)南瓜展相輝映，位於布朗士的紐約植物園再添秋季南瓜與稻草人展。上百個大小、顏色、品種各異的南瓜與100多個造型、神態不一的稻草人，在園中迎接秋天的來客。展覽一直持續至本月31日，從上午10時至下午6時，地點為植物園LuEsther T. Mertz圖書館和Enid A. Haupt溫室廣場前。更多資訊可瀏覽網頁：https://www.nybg.org/event/scarecrows-pumpkins/。

FIT免費時裝展

疫情復興之際FIT博物館(The Museum at Fashion Institute of Technology)也官宣重開，並為紐約客帶來了一場「時尚中的玫瑰」免費時裝展。展覽展示了130多件以玫瑰為核心的服裝和配飾，探討了「玫瑰是如何影響我們的外觀、穿著、感覺和幻想的」。該展將持續至11月28日，周末開放時間為上午10時至下午5時，地點為曼哈頓西27街227號。更多資訊可瀏覽網頁：https://www.fitnyc.edu/museum/events/symposium/ravishing-rose/。

總督島跳蚤集市

FAD跳蚤市場中的三個字母分別代表了時尚、藝術與設計，該市集吸引了超過35位紐約市 最好的新興創造者、設計師、藝術家擺設攤位。這裡的一大亮點就是獨一無二，可以DIY各種小物。想要送禮或是給家中添加些新元素，這裡一定不會使人空手而歸。該集市將持續至17日(周日)，時間為上午11時至下午5時。更多資訊可瀏覽網頁：https://fadmarket.co/ FAD；跳蚤市場也有秋季和冬季會場，分別會在11月和12月在布碌崙開放。