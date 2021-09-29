紐約「世外桃源」總督島 11月起全年對外開放

總督島將於11月1日之後，全年對外開放。(記者顏嘉瑩/攝影)

此前僅在夏季開放、擁有紐約「世外桃源」之稱的總督島(Governors Island)，在市長白思豪 (Bill de Blasio)的宣布下，將從今年11月起，全年365天開放，提供172畝的公共綠地，讓紐約人使用。

白思豪表示，新冠肺炎疫情讓人重新思考紐約市 應如何使用公共空間，並尋求更多機會，紐約市很驕傲，能夠將這個城市海港中的一顆寶石，對公眾全年開放；此前總督島僅在每年5月1日至10月31日期間對外開放。

宣布之後，總督島在10月底前，將維持每周一至周五，早10時至晚6時20分、周末早10時至晚7時的開放時間；自11月1日(周一)起，將延長開放時間，至每天早7時至晚6時15分開放；根據總督島表示，預計在2022年春天島上觀光 潮湧現時，再調整開放時間。

為了因應延長的開放時間，市府也擴大紐約市渡輪(NYC Ferry)的服務，民眾現在能夠在紅鉤(Red Hook)、大西洋大道/布碌崙(布魯克林)大橋公園六號碼頭(Atlantic Ave/Brooklyn Bridge Park-Pier 6)、DUMBO/Fulton和下東城的Corlears Hook等站，直接搭乘渡輪到總督島。

總督島在2005年當作公共空間對外開放之後，近年來不斷轉型，除了有豪華露營體驗開業，還有一個豪華水療中心將開，提供民眾一邊做水療，一邊沉浸在島上的歷史建築和自然風光之中。