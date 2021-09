防範極端天氣 市府計畫投資27億

白思豪公布應對極端天氣的計畫,計畫投資27億元給市府相關部門,防範下一次極端天氣帶來的損害。(市長辦公室提供)

紐約市 過去幾周降雨量連創紀錄,防洪基礎設施堪憂;市長白思豪 (Bill de Blasio)27日公布一份應對極端天氣的計畫,計畫投資 市府相關部門27億元,防範下一次極端天氣帶來的損害;市府還將啟動宣傳活動,幫助洪災高風險地區和地下室居民,遇到下次極端天氣時能更好地撤離。

這份報告名為「新常態:抗擊風暴給紐約市帶來的極端天氣」(The New Normal: Combatting Storm-Related Extreme Weather in New York City),由紐約市極端天氣應對工作組(Extreme Weather Response Task Force)領銜撰寫,建議給市環保局投資21億元,另有2億3800萬元用於環保局的重點項目,4億元則投給公園局、交通局、房屋局等重點項目。

白思豪表示,「極端天氣已比以前出現得愈來愈頻繁,過去的辦法已經無法應對;要確保市民安全,意味著我們必須對新常態做好準備,這份報告勾畫了抵禦極端天氣的藍圖,包括投資易受損害的社區、鞏固防洪基礎設施、完善預警系統和天氣追蹤系統。」

該計畫還建議,重點投資低收入社區、移民社區和少數族裔社區的防災工作,並重新設計城市下水系統並擴大綠能基礎設施。

同時,為幫助地下室住戶和洪災高風險地區居民更好地撤離,白思豪宣布啟動宣傳計畫,將分發相關教育手冊;從明年起,市府將將與60個社區組織簽訂合同,在洪災高風險社區舉辦宣傳活動,幫助民眾抵禦極端天氣。

此外,白思豪還宣布在市府設立極端天氣協調員(Extreme Weather Coordinator)一職,將專員將與市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)及其他相關單位合作,共同領導和組織極端天氣應對工作;該崗位由市長任命,目前將由副市長沃爾夫(Emma Wolfe)擔任。