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防範極端天氣 市府計畫投資27億

記者和釗宇／紐約報導
白思豪公布應對極端天氣的計畫，計畫投資27億元給市府相關部門，防範下一次極端天氣帶來的損害。（市長辦公室提供）
白思豪公布應對極端天氣的計畫，計畫投資27億元給市府相關部門，防範下一次極端天氣帶來的損害。（市長辦公室提供）

紐約市過去幾周降雨量連創紀錄，防洪基礎設施堪憂；市長白思豪(Bill de Blasio)27日公布一份應對極端天氣的計畫，計畫投資市府相關部門27億元，防範下一次極端天氣帶來的損害；市府還將啟動宣傳活動，幫助洪災高風險地區和地下室居民，遇到下次極端天氣時能更好地撤離。

這份報告名為「新常態：抗擊風暴給紐約市帶來的極端天氣」(The New Normal: Combatting Storm-Related Extreme Weather in New York City)，由紐約市極端天氣應對工作組(Extreme Weather Response Task Force)領銜撰寫，建議給市環保局投資21億元，另有2億3800萬元用於環保局的重點項目，4億元則投給公園局、交通局、房屋局等重點項目。

白思豪表示，「極端天氣已比以前出現得愈來愈頻繁，過去的辦法已經無法應對；要確保市民安全，意味著我們必須對新常態做好準備，這份報告勾畫了抵禦極端天氣的藍圖，包括投資易受損害的社區、鞏固防洪基礎設施、完善預警系統和天氣追蹤系統。」

該計畫還建議，重點投資低收入社區、移民社區和少數族裔社區的防災工作，並重新設計城市下水系統並擴大綠能基礎設施。

同時，為幫助地下室住戶和洪災高風險地區居民更好地撤離，白思豪宣布啟動宣傳計畫，將分發相關教育手冊；從明年起，市府將將與60個社區組織簽訂合同，在洪災高風險社區舉辦宣傳活動，幫助民眾抵禦極端天氣。

此外，白思豪還宣布在市府設立極端天氣協調員(Extreme Weather Coordinator)一職，將專員將與市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)及其他相關單位合作，共同領導和組織極端天氣應對工作；該崗位由市長任命，目前將由副市長沃爾夫(Emma Wolfe)擔任。

紐約市 白思豪 投資

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